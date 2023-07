VIDEO: Niurka acusa a la producción de La Casa de los Famosos de beneficiar a un participante

Fiel a la polémica que siempre la acompaña, Niurka no se quedó callada en la transmisión de la noche de este martes en la que se comentó el liderazgo que obtuvo la Barby esta semana en "La casa de los famosos México", donde participa Emilio Osorio; la cubana protagonizó un tenso momento al expresar sus ideas sobre el supuesto beneficio que la producción le estaría dando al team cielo.

Tras la victoria de la Barby, en redes sociales varios cibernautas compartieron un video en el que supuestamente se observa trampa entre Jorge y la exboxeadora, pues la prueba consistía en encontrar discos dentro de la casa, quien los hallara debía salir y mostrarlos, esos habitantes serían los que competirían por abrir los candados de la bóveda para después tomar un trofeo que se encontraba adentro.

En los videos que los usuarios compartieron en redes, se capta a Jorge Losa sosteniendo, supuestamente, el disco en una mano; el polémico momento se dio en el baño, segundos después de que Wendy buscara sin éxito el disco, Jorge entra con la Barby detrás, e instantes después la Barby "encuentra" el disco, una vez que según cibernautas, Jorge lo dejó entre las cosas de la repisa del baño.

Niurka no se quedó callada con lo que piensa sobre el "favorecimiento" que según ella estaría recibiendo el team cielo por parte de la productora de "La casa de los famosos", y así lo hizo saber frente a los panelistas y los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice.

"Yo creo que les han facilitado al cuarto cielo que ganen muchas, demasiadas veces, ¿verdad?, entonces es evidente que el cuarto infierno diga 'What happened to you?, algo está pasando aquí'; yo no creo en las casualidades porque yo soy santera, pero para quienes creen se les hace demasiado", expresó Niurka ante la sorpresa de los presentes.

Más adelante, cuando Odalys mencionó que la Barby hizo bien su juego al concentrarse en abrir los candados de la bóveda a pesar de que varios estaban hablando, la vedette puntualizó que en efecto, ella hizo lo suyo a pesar de que varios le hablaron a la vez: "El marido, la hija, el esposo, la producción, Jorge, el otro, la otra", a lo que Odalys respondió: "Te aseguro que la producción no", pero Niurka reiteró:

"Ah, cómo no, la jefa habla; la jefa está ahí pendiente todo el tiempo".

En sus redes sociales, la cubana dijo entender por qué el público está enojado e invadiendo terrenos, "porque se siente subestimado", y mostró algunos videos que la gente le ha mandado sobre el actuar cuestionable de la producción del reality que hoy tendrá a los nuevos nominados, y el domingo presente a al sexto expulsado.

Esta no es la primera vez que el reality de Televisa está en medio de versiones de supuesta trampa o fraude, una lista de eliminados supuestamente filtrada desató todo tipo de comentarios, la productora Rosa María Noguerón negó que dicha lista fuera verdadera, y admitió que aunque pueden haber coincidencias, eso no significa que estén planeadas las salidas de los concursantes.