VIDEO: Mariah Carey se descongela y anuncia que la Navidad ya llegó

Maríah Carey acaba de hacer oficial el comienzo de las fiestas navideñas, pues la artista conocida como la "reina de la Navidad" ha compartido un video que ha sorprendido a sus millones de fans.

En el clip, la cantante está dentro de una bóveda, en donde aparece por completo congeñada dentro de un cubo de hielo usando un vestido con temática de Santa Claus, mientras personajes de Halloween como Ghostface la intentan descongelar, finalmente ella logra destruir el hielo con una whistle note diciendo "It's time", haciendo alusión a que ha llegado su época.

La artista conocida por éxitos como We Belong Together y Fantasy, sabe que cada año sus canciones navideñas suenan en todos lados, en especial el tema All I Want for Christmas is You, un villancico escrito por ella en los años 1990 para su álbum Merry Christmas (1994).

A pesar de que Mariah es la segunda artista en la historia con más número uno en Billboard Hot 100, con 19 en total, solo por detrás de The Beatles que tienen 20, la realidad es que los temas de Navidad de Carey se han vuelto todo un fenómeno que suenan en todas partes.

Este año parece que Mariah viene preparada con varias sorpredas, ya adelantó qué hará una gira navideña en Estados Unidos.

En total, Mariah ha estrenado dos álbumes de Navidad, Merry Christmas (1994) y Merry Christmas II You (2010). Además, ha lanzado dos bandas sonoras navideñas, All I Want For Christmas is You (2017) de la película animada del mismo nombre y Mariah Carey's Magical Christmas Special (2020), del especial navideño que hizo para Apple TV+.

Entre otros proyectos navideños de Mariah están las películas A Christmas Melody (2015), Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You (2017), Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You (2020) y The Star (2017).