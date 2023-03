VIDEO: ¿Lo bailado quién me lo quita?, dice alumna expuesta por irse a la playa

En redes sociales se viralizó un video donde un joven exhibió a una compañera en plena exposición, pues dijo que no había hecho nada del trabajo, ante ello, la mujer explicó que se había enfermado; sin embargo, él aseguró que se la había pasado en la playa, pues pudo comprobarlo poniendo una diapositiva.

Por medio de Twitter, el usuario @EnMexicoMagico compartió el video donde se aprecia a los estudiantes exponer frente a toda la clase.

Así, tras finalizar la exposición el joven acusó a su compañera de no haber hecho nada del trabajo. "Y en conclusión mi compañera no hizo nada, no me ayudó a nada maestra".

Por su parte, la estudiante aseguró que estaba enferma; sin embargo, su compañero la exhibió, pues, dijo: "tan enferma que se fue a la playa", mostrando imágenes en las diapositivas de la joven en la playa.

"¿Lo bailado quién me lo quita?", joven responde a video

Por medio de TikTok, la joven estudiante respondió al video y aseguró que su "amix" "se pasó de lanza".

"Realmente no me esperaba esto, porque no sabía que me estaban grabando y pues la verdad me confié de que Jonathan es mi amix y que me iba a dar chance de exponer con él, aún sin haber hecho nada, y efectivamente me dejó pasar a leer mis partes de la diapositiva, pero pues la neta se pasó de lanza, eso no se hace con los amix".

Finalmente, la joven reveló que disfrutó su estancia en la playa. "La neta me la pasé bien en la playa, ¿lo bailado quién me lo quita?", sentenció.

El video de la estudiante cuenta con 5.9 millones de reproducciones y más de 430 mil "likes".