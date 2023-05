VIDEO: 'Gomita' revela entre lágrimas que busca quedar embarazada vía in vitro

Aracely Ordaz, conocida en el mundo artístico como "Gomita", manifestó su deseo de convertirse en madre soltera. La influencer reveló a sus fans que está tratando de tener un hijo mediante un procedimiento in vitro, sin embargo, el camino no ha sido fácil.

Fue este 10 de mayo que la conductora publicó un video en su canal de YouTube donde contó los momentos difíciles que ha estado atravesando al querer cumplir uno de sus más grandes sueños.

Anteriormente, Ordaz había emocionado a sus seguidores al externar que llevaba tres meses sin tener su periodo menstrual, por lo que sospechaba que podía estar embarazada.

"Bueno todos tenemos esa duda, porque ya pasaron tres meses. Voy saliendo de la farmacia, así que vamos a ver con cuál de todas (las pruebas) funciona. Estoy llorando", dijo en un video para la plataforma de Tik Tok.

Si bien la famosa esperaba recibir una buena noticia para el Día de las madres, con lágrimas anunció que no fue posible en esta ocasión.

"Antes de que me metiera al proyecto, al reality en el que estoy, hablé con mi familia y les dije que yo tenía mucha ilusión de ser una mamá in vitrio. No quería que mi bebé tuviera un papá. Antes de eso...me puse un DIU porque tenía una pareja, entonces solo quería formar una familia in vitrio. Eso siempre lo he tenido en mi cabeza", dijo y reveló que se ha sometido a otros tratamientos.

Pese a que Gomita se hizo una segunda prueba, esta volvió a salir negativa.

"Yo he dicho en algunos programas que no quiero tener hijos, que quiero disfrutar mi soltería, mi familia, sobre todo mi mamá, saben que sí quiero tener hijos. Yo siempre he dicho que quiero tener una familia grande", agregó.

Por otra parte, reconoció que le duele saber que no logró su objetivo.

"Me pesa y yo creo que tengo la posibilidad económica como para mantener un bebé. Me encantaría compartirlo con alguien porque la verdad no me ha ido bien con mis parejas, no he sido muy buena para elegir, pero sé que tengo mucho amor para dar y me cansé de dárselo a personas equivocadas", explicó.

También detalló que ha recibido comentarios negativos acerca de su deseo, ya que sus haters aseguran que se trata de una estrategia para tener vistas en su canal "Soy Aracely".

Finalmente, les deseó un buen día a todas las mujeres: "Siento feo porque sí tenía mucha emoción. A todas las que me siguen... Feliz Día de las Madres, espero que pasen un excelente día, yo en un ratito voy a ir a mi mamá. Ella no sabe de esto. No le he querido decir por qué quiero darle una buena noticia, igual a mis hermanos", comentó.