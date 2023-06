VIDEO: Ferka estalla de enojo tras salir nominada en La Casa de los Famosos México

A Ferka no le cayó nada bien ser nominada este miércoles en La Casa de los Famosos México y tras terminar la gala habló muy enojada de frente a las cámaras, pero su discurso fue interrumpido por Sergio Mayer por señalar que ella, Raquel Bigorra y Bárbara habían sido elegidas por motivos de género, cuando “es un tema de personalidad”.

“Les voy a decir una cosa, no se vale, ya llevan a Marie Claire, Sofía, van por pura mujer, yo no entiendo qué tanto les pinches pica que una mujer indefensa, madre que sale a buscar la lucha y poner en alto el nombre de las mujeres, defendernos y alzar la voz les pique tanto. Así que somos tres nominadas esta noche, por favor no nos dejen solas. Ya fueron dos. Mujeres por favor”, expresó Ferka de manera muy inquieta.

Además, se burló de que la nominación contra Jorge Losa no se les diera, aunque de no haber sido anulados los puntos contra él porque Sergio Mayer y Poncho de Nigris hicieron complot, el participante español habría sido el cuarto elegido y no Nicola Porcella, quien tiene la posibilidad de ser salvado por Apio Quijano y Emilio Osorio con su poder de líderes de la semana.

“Me molesta que es tan claro este pedo de mujeres con carácter, es muy claro, perdóname pero Sofía no se fue porque era guapa. Me empoderan más, nunca me voy a dejar caer ni callada ni nada, y soy también muy inteligente, y eso también es un arma peligrosa”, insistió Ferka en su conversación con Jorge.