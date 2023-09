VIDEO: Facundo desata polémica luego de preferir chocar que dejar pasar a taxista 'gandalla'

Facundo fue tema de conversación por la actitud que tomó contra un conductor de un taxi que se quiso pasar de "gandalla". El mismo comediante se encargó de grabar el momento y difundirlo en sus redes sociales.

En las imágenes grabadas con su celular se muestra molesto con los conductores que no hacen fila para tomar una salida, y, por el contrario, se colocan hasta en tercera línea para aprovechar el momento de meterse.

"Sin duda la educación cambiaría este país, pero bajo el lema 'el gandaya no batalla' seguiremos en la mediocridad", escribió el también conductor en una publicación en su cuenta de Instagram, misma que acumula más de 730 mil "Me gusta".

En las imágenes se observa a dos vehículos en tercera fila para intentar meterse en la fila de la salida de una vía rápida, sin que se conozca el punto exacto donde se captó el video.

"Estos brothers que no hicieron fila, o sea venimos haciendo fila eterna y estos brothers juran que son más chidos porque vienen en tercera fila. Velos, juran que yo… nunca se me ocurrió irme en tercera fila, pero es que yo sí tengo educación, no como estos güeyes, velos. Pinches maleducados", comenta mientras graba a los tripulantes de un vehículo sedán color plata.

El vehículo que circulaba delante de ellos, un taxi con matrícula de la Ciudad de México también hace maniobras para lograr meterse a la fila.

"Yo voy a chocar, eh", agrega Facundo mientras se acerca hasta la puerta trasera del taxi, cuyo conductor en un intento por evitar la colisión, choca con el muro de contención.

"Noooo, se van a pegar", se escucha decir a una voz femenina, mientras Facundo continúa avanzando para evitar que el taxista le gane el paso.

"Jajaja, chocaste, güey", se burla Facundo al notar que el taxi golpeó el muro de contención, para después finalizar: "ay, maldita suerte del balagardo".

El video ha generado comentarios de apoyo hacia el comediante: "¡yo también los odio!, a ellos y a los que los dejan pasar…", "¡¡¡Bravooo!!! Sentí justicia divina por mil mexicanos frustrados", "Que joya de video", "Si no te molesta esta gentuza que se mete a la fila, seguro es porque eres de los que se mete".