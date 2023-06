VIDEO: Esposa de Poncho de Nigris y Marie Claire protagonizan acalorada discusión

Marcela Mistral protagonizó acalorada discusión con Marie Claire, esto después de que la conductora arremetiera en contra de Poncho de Nigris.

Fue durante su expulsión en La Casa de los Famosos México que la actual novia de José Manuel Figueroa arremetió en contra de Poncho de Nigris, acusándolo de machista y misógino adentro del reality.

“Ponchito ya sabes quién eres. Te estamos esperando aquí afuera. Y espero que ganes porque es tu último proyecto profesional, tienes ya casi 50 años y estás bien viejo ruco, mi amor. Esto no es lo que pasó hace años, esto es nuevo, es nueva generación. A las mujeres no se les trata como las tratas tú, la mujer siempre puede estar encima de ti cuando le dé la gana. Eso es todo, mi rey, pero te quiero, nunca te nominé", comentó Marie Claire.

Ante estas declaraciones, Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, decidió salir a su defensa y, durante la reciente gala del reality, se mostró en contra de las declaraciones de Marie, asegurando que estas acusaciones se dijeron solo para crear una campaña de desprestigio en contra del empresario.

"Estoy completamente en contra, creo que fue fuera de lugar, fue algo falto de educación, creo que se cometió un error muy grande al no tener la cabeza fría para pensar las cosas, creo que también tuvieron una estrategia, como un plan B en decir que iban a manifestar ciertos adjetivos calificativos para a él tratar de desprestigiarlo como persona".

Tras esto, Marcela comentó que ella nunca vio ninguna actitud machista y misógina por parte de él: "Por fortuna, las transmisiones 24/7 nos da las realidades de las cosas, yo jamás vi un ataque de lo que a él se le calificó como machista o misógino, yo lo único que vi es que no quiso seguirle la corriente a quien no quiso seguirle la corriente, y listo".

Ante estos señalamientos, Marie Claire señaló que sus palabras no se trataban de ninguna campaña de desprestigio, asegurando que lo que le dijo a Poncho "fue lo que a mí me salió de mi ronco pecho, lo que yo sentía hacía él, y mi intención no es hacer una campaña para desprestigiarlo".

Al finalizar con sus declaraciones, la venezolana mencionó que "ya se lo había dicho en la cara a Poncho": "Al contrario, yo lo quería hablar con él y al momento que se me dio la oportunidad se lo dije en la cara porque dentro de la casa mostró una cara completamente diferente y lamentablemente me di cuenta al salir".