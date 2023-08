VIDEO: 'El Gordo' de Molina 'se infarta' luego de ver la espectacular figura de Ninel Conde

Ninel Conde vivió tremendo susto luego de que Raúl de Molina le gastara una pesada broma, donde simulaba sufrir un infarto luego de ver la espectacular figura de la cantante.

Durante la última emisión de El Gordo y La Flaca, Ninel Conde estuvo como invitada del programa de Univisión, ahí 'La bombón asesino' habló un poco de su música y sus próximos proyectos musicales.

Sin embargo, a pesar de que todo había marchado con total normalidad, antes de la emisión, Raúl de Molina decidió gastarle una broma, esto al simular un infarto tras ver la increíble belleza que Ninel Conde posee a sus 46 años.

En el video se ve al 'Gordo' agarrándose el pecho, mientras que Ninel, un poco desconcertada, comienza acercarse a su amigo, posteriormente, la cantante le comenta: "No, Gordito, no te me mueras gasta que acabe el programa".

Tras esto, y tras unos segundos más de broma, el conductor decidió acabar con la broma y entre risas se puso de pie para abrazar a la cantante, con quien sostiene una bonita amistad desde hace varios años. Tras esto, el programa comenzó sin mayores problemas.