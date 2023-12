Vida Campirana

AÑO NUEVO

Hoy es domingo 31 de diciembre y en esta fecha estaremos esta noche despidiendo el año 2023 para recibir con júbilo la llegada del año 2024.

Hoy es el último día de nuestro calendario y propicio es hacer un alto en el camino para reflexionar sobre todos nuestros logros, sueños y metas realizadas, pero también aquello que no se hizo realidad.

Hoy deseo compartirles estas bellas reflexiones propias para este día.

GRACIAS AÑO VIEJO

Aunque faltan muy pocas horas, gracias a Dios por haber llegado al final de este año. Gracias por la compañía, la alegría que me han brindado las personas que enviaste a mi vida, por tantos nuevos amigos, por rodearme de gente hermosa y extraordinaria, gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser.

Gracias por tantos ojos que miraron con ternura. Gracias por tantas manos que estrecharon la mía. Gracias por tantos labios cuyas palabras y sonrisas me alentaron. Gracias por tantos oídos que me escucharon. Gracias por la salud que me sostuvo, por el trabajo que desempeñé y por el descanso que disfruté. Gracias por aquel fracaso y aquella desilusión. Gracias año viejo por ser parte de esta maravillosa experiencia de vida que me diste.

Me despido de este año con una sonrisa, agradecida por todo lo que viví, agradecida por todo lo que aprendí. Cada día vivido es un regalo recibido y este año me deja experiencias que jamás olvidaré.

Hagamos una pausa breve hoy y pensemos en todo lo bueno que hemos recibido y dado. Intentemos mejorar este Nuevo año y no perdamos esas fuerzas por conseguir lo soñado, gracias año viejo.

¡HOLA SOY 2024!

Me llamo Año Nuevo, llevo mucho tiempo esperando este turno para encontrarme contigo y por fin llegó. Ahora es el momento para que tú me crees, me des vida con tus proyectos, tus pensamientos, tus palabras, tus sentimientos, pero sobre todo con tus acciones.

¿Cómo quieres que sea? Ya estas usando la agenda que lleva mi nombre y deseo que me concedas un privilegio, solo uno; quiero que me hagas EL MEJOR AÑO DE TU VIDA. A ver, ¿cuál de tus otros años te había pedido esto? NINGUNO.

Yo sí vengo y me planto con mis cuatro números frente a ti, porque quiero ser el año en que te atrevas a hacer más cosas. El año en que pienses y actúes más en grande, en que compartas tus talentos y capacidades con mayor generosidad. El año en que tu mente, corazón y cuerpo produzcan mejores cosas, en forma honesta para tu beneficio y el de los que te rodean. El año en que más cariño y atención brindes a los tuyos. Los altos y bajos del año viejo se fueron ya con él… Ahora me toca a mí POR FAVOR!! Disfrútame!! Úsame de experiencias, diviértete mientras estamos juntos. Quiero irme con el siguiente diciembre agotado, pero lleno de cosas BUENAS y con el privilegio de haber sido el mejor de TODOS y así haber logrado mi propósito.

Acuérdate que VIVIRÉ para siempre en ti, porque no podrás olvidar lo increíble que fue nuestro tiempo juntos. Espero que hayas estado esperando este año con mucha ilusión, con TODOS tus anhelos, porque será un maravilloso Año.

Un Fuerte Abrazo.

Atentamente

Año Nuevo 2024

Para iniciar un nuevo año, considero que es importante cerrar círculos y también saber decir no ante aquello que no aporta nada positivo a nuestra vida. Dios nos trajo al mundo para ser felices y llevar amor y alegría a todos los que nos rodean.

Dios dijo ama al prójimo como a ti mismo, empecemos este año nuevo amándonos mucho con mucha salud, amor, talentos, sabiduría y todas aquellas virtudes que nos engrandezcan como personas.

Es también mi muy particular deseo que hoy disfrute entre familia y amigos de esta noche especial de año nuevo… que la salud, la dicha, la paz y prosperidad reinen en cada uno de los miembros de su hogar durante el año 2024… que siendo para bien, Dios permita que se cumplan sus más caros anhelos… que la esperanza por ser mejor cada día viva siempre en cada corazón y que Dios nuestro señor mande una lluvia de bendiciones para cada uno de los 366 días de este año bisiesto que está por iniciar.

En la mesa del Señor lo más importante es lo que está alrededor, usted y sus seres queridos, y que no falten los abrazos, los besos y los buenos deseos para tener un verdadero feliz año nuevo.

Un agradecimiento especial a los lectores de Vida Campirana para que Dios permita seguir contando con su aceptación en este año venidero.

FELIZ AÑO NUEVO 2024 PARA TODOS

Y como siempre, les envió un mensaje con una reflexión profunda de un personaje ilustre.

"Cada año nuevo, cielo y tierra en armonía. El primer día."

Shiki Masaoka

Poeta y periodista japonés (1867-1902).

COMUNICAR ES SERVIR

ESCRITURA TERAPÉUTICA PARA DESPEDIR Y RECIBIR EL AÑO

La escritura terapéutica es aquella en la que la expresión escrita surge como herramienta de apoyo para desahogar pensamientos y emociones que a veces no son fáciles de transmitir a través de la expresión verbal. El fin de año es una época que nos invita a reflexionar en lo experimentado durante el año que termina y proyectar lo que deseamos vivir en el siguiente y en este sentido, hacer un ejercicio de escritura terapéutica es una excelente manera de darnos autocuidado y tener una mirada hacia nosotros mismos que nos lleve al autoconocimiento.

Para llevar a cabo este ejercicio personal puede servir de apoyo echar un vistazo a fotografías, música y todo aquello que nos lleve a entrar en un momento de reflexión y meditación sobre lo vivido durante el año. Se trata de regalarnos un tiempo para rescatar los acontecimientos más importantes, traerlos al presente y escribir sobre ellos para, con una mirada amplia y profunda, sentir y valorar las emociones, sentimientos, retos y aprendizajes de cada una de las experiencias vividas. Esta remembranza puede traernos al presente dolor, angustia, así como momentos de alegría, satisfacción y gozo e incluso aquellos pasajes en los cuales la lucha, el cansancio o el desgano se hicieron presentes. La vida está llena de éstos y más matices.

Para comenzar a escribir puede ser útil hacerse preguntas detonadoras, por ejemplo: ¿cómo ha sido este 2023 para mí?, ¿cuáles son los momentos más importantes que viví y por qué son tan importantes?, ¿cuáles son los principales retos y dificultades a los que me enfrenté?, ¿cuáles momentos del año me inspiran a dar gracias, a sentir gratitud y por qué?, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes que obtuve este año?, ¿qué cosas nuevas he aprendido?, ¿cuáles han sido los momentos más felices que viví este año?, ¿qué quiero soltar este año, dejar ir, dejar atrás para entrar al siguiente con más ligereza?, ¿qué quiero mantener y tener presente en el siguiente año?.

Respecto a lo que deseamos materializar en el siguiente año podemos comenzar a escribir utilizando algunas frases como:

Me gustaría que el año 2024 fuera…

Lo más importante para mí en este nuevo año es…

Me gustaría en este año aprender a…

Los retos, metas y objetivos que quiero superar y alcanzar en este año son…

Me gustaría en este 2024 darme oportunidad de disfrutar de…

Lo que más me ayudaría en este año que inicia es…

Las anteriores son sólo algunas sugerencias para comenzar a escribir. Es válido cambiar las preguntas y frases, y puede llevarle más tiempo escribir sobre algunos temas que sobre otros. Se trata de una conversación con uno mismo y por lo tanto se adapta a lo que cada quién desea expresar. En ocasiones la rutina, el cumplimiento de las responsabilidades, obligaciones y compromisos nos conducen a vivir casi de forma automática. Por lo tanto, es valioso hacer una pausa, recordar lo vivido y hacer una revisión, un inventario personal que nos dé la pauta para crear una vida significativa a la medida propia.

¡Feliz año nuevo 2024!