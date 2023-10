Vida Campirana

Hoy estamos iniciando el mes de octubre que viene colmado de fechas importantes dentro del calendario campirano, en esta semana que hoy inicia se conmemoran importantes fechas.

DÍA INTERNACIONAL DEL CAFÉ

La Organización Internacional del Café promovió este reconocimiento a partir del año 2015, establecido con el objetivo de reconocer al café como una de las bebidas más consumidas y populares del mundo y también para hacer justa esta actividad ente los productores cafetaleros; este año 2023 tiene como lema "La gente del café", qué importante es que exista este día en nuestro calendario, ya que es un cultivo muy importante y quién no ha dicho alguna vez "vamos a tomarnos una taza de café…" Disfrutemos de esta deliciosa y conocida bebida que se conmemora hoy.

SAN FRANCISCO DE ASÍS

El próximo miércoles es 4 de octubre y dentro del calendario religioso y ecológico se conmemora el Día de "San Francisco de Asís" desde 1929, considerado como el santo patrono de los animales y también de los ecologistas, declarado por el papa Juan Pablo II en 1980, a partir de esta fecha y a nivel mundial cobra más auge y es en esta fecha en el que se realiza la bendición de las mascotas en el mundo.

San Francisco de Asís sirvió a sus semejantes y en sí a todos los seres vivos, como los animales y plantas, a quienes llamaba hermanos, incluso también a los astros, a quienes llamaba también hermano sol y hermana luna; San Francisco de Asís es todo un ejemplo de vida para el mundo, digna de imitar por sus principios de amor a la naturaleza, ya que él siempre consideró que todos los seres vivos y astros estamos en armonía y vivimos todos en unión.

REPARTO AGRARIO EN LA LAGUNA

El próximo viernes 6 de octubre se conmemorará el 87 aniversario del inicio del reparto agrario en la Comarca Lagunera, llevado a cabo en el año de 1936 por el entonces presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, este inicio de repartición de tierras se realizó en el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila, teniendo como objetivo romper con el latifundio y que fueran las tierras de quien las trabaja, principios basados en la Constitución de 1917.

En este hecho trascendental de justicia social, se repartieron casi 18 millones de hectáreas a ejidos y comunidades de la Comarca Lagunera durante el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas, hecho considerado como el reparto agrario más grande del siglo pasado. Antes de esta repartición, los trabajadores del campo iniciaban sus faenas a las 4 de la mañana y terminaban al caer la tarde y no contaban con ninguna prestación ni garantía laboral; los campesinos vivían en chozas hechas de carrizos y tierra, usaban huaraches, aunque la mayoría andaban descalzos, su alimentación era pobre y escasa, así como sus condiciones de vida eran por demás de pobreza extrema, vivían como esclavos a merced de los patrones, su pago se realizaba a través de las tiendas de raya, en las que los trabajadores hacían efectivo su pago mediante vales, que en estas tiendas les surtían productos básicos a precios carísimos y era ésta una forma de control de los patrones, pues siempre salían debiendo a las tiendas de raya. La ignorancia y la pobreza fue siempre aprovechada por los patrones, que siempre amasaron y acrecentaron sus fortunas a sabiendas que no había quien los defendiera de la opresión de los latifundistas. Fue hasta el reparto agrario en donde los campesinos, ya con sus propias tierras y apoyados con programas asistenciales e institucionales financieras, dieron una vida digna a estos trabajadores, quienes además le dieron la oportunidad de estudiar a sus hijos, y es del medio rural donde han salido destacados profesionistas, situación que antes del reparto agrario jamás hubiera sucedido; desafortunadamente la corrupción, las políticas de gobierno y hasta las condiciones climáticas como la escasez de agua, han llevado al campo nuevamente al retroceso, y aprovechado ahora con la venta de las tierras del sector social por necesidad, que ahora están en manos de una nueva generación de latifundistas, aunque ahora estos campesinos ya no andan descalzos, ni van a las tiendas de raya, ni están sumidos en la ignorancia, sí están sumidos en la necesidad, lo que nuevamente es aprovechado por la clase neoliberal; todo esto dio pie a la reforma al artículo 27 constitucional, mediante decretos emitidos durante el gobierno del entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, y publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 6 y 28 de enero de 1992.

Cabe recordar que a este hecho tan importante, como lo fue el Reparto Agrario en la Comarca Lagunera, le antecedieron importantes luchas en las que incluso se formaron sindicatos, recordemos a un valioso hombre llamado Manuel Murua, líder nato de los campesinos, quien murió ignorado y en la pobreza y de quien hablaremos posteriormente.

Viva por siempre el general Lázaro Cárdenas del Río, muy querido y apreciado por los campesinos de nuestro país, quienes con cariño llamaban al general, "Tata Lázaro", por ser su protector; ciertamente los ideales del General Lázaro Cárdenas no se cumplieron cabalmente, pero sí fue un gran avance en la forma de vida de la clase campesina de México.

Este próximo 6 de octubre, como cada año, se montará guardia y se colocará una ofrenda floral en el monumento al General Lázaro Cárdenas del Río, que se ubica en San Pedro de las Colonias, Coahuila; también se realizarán diferentes festejos en gran parte de las comunidades del sector social de nuestra bella Comarca Lagunera para recordar este importante hecho histórico para los campesinos.

Amigos lectores, les invito a conocer parte de nuestra historia ligada al campo y sus injusticias sociales y que la encontramos escrita y musicalizada en la melodía muy conocida titulada "El barzón", la cual es interpretada por grandes artistas como Luis Pérez Meza y Amparo Ochoa, entre otros.

Y como siempre al finalizar, les comparto un pensamiento ilustre para reflexionar, en esta ocasión de Emiliano Zapata: "La tierra es de quien la trabaja".

Feliz Domingo para todos.

