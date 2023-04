Vida Campirana

RESURRECCIÓN

Hoy es domingo 9 de abril y en esta fecha se conmemora el Domingo de Resurrección o de Pascua, que significa el paso de la muerte a la vida y es en este día en que recordamos a nuestro señor Jesucristo que resucitó; hoy concluye la semana mayor, que, dentro de la fe cristiana, el domingo de pascua o de resurrección, es el día más importante en el calendario religioso porque es el día en que se simboliza la resurrección de Jesucristo;

Esta semana santa que hoy termina viví días de gran nostalgia al recordar tiempos de mi niñez en familia, cuando estos días se vivían con gran fe recordando la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo, cuando las familias de antaño en la semana mayor se vivían en duelo, especialmente el viernes santo, eran días de verdadero luto en que nuestros padres y abuelos cubrían con una manta los espejos, pues no eran días de vanidad y no se escuchaba música ni tampoco veíamos televisión, a las familias nos llevaban nuestros padres a visitar 7 templos que simbolizan las 7 caídas de Jesucristo camino al calvario, los adultos se vestían con ropa oscura, en cuanto a la música ésta no se escuchaba hasta que se abría la Gloria, como el día de ayer precisamente antes de iniciar el día de Resurrección; estas son parte de nuestras vivencias y que formaban parte de una tradición que casi ha desaparecido porque un eslabón falló en transmitirlas y otras más en las nuevas generaciones, quizá en estas fallas nos encontremos usted amigo lector y yo y sobre este tema quiero tratarlo de una manera figurada por las circunstancias en las que hoy vive gran parte de la humanidad

A propósito con este día, bueno sería que cada uno de nosotros hagamos un alto en el camino y nos renovemos y que renazca ese maravilloso ser que llevamos dentro y que poco a poco ha ido perdiendo el entusiasmo (Dios dentro de ti) la alegría, es decir se ha desaparecido el amor a esta maravillosa vida que Dios nos dio… Oh, grave error, pues si consideramos que desde antes de nacer fuimos concebidos como campeones y basta con recordar que ese microscópico espermatozoide llegó compitiendo entre millones para fecundar el óvulo de nuestra madre, y ese espermatozoide que llego ahí y no por casualidad, sino porque demostró ser el más fuerte, sano, vigoroso, veloz y hábil para transformarlo en este maravilloso ser, que hoy está leyendo este artículo y que es el producto del amor y vive luchando de pie, pero que algo ya está faltando, sí… falta amor por la vida… recordemos cuando éramos niños, no teníamos miedo, éramos totalmente libres y decididos, seguros de nosotros mismos, con gran vitalidad, energía, y gran sed por aprender, y por sobresalir, siempre dispuestos y aceptando retos en los juegos… ¿Qué paso en el transcurso de los años?, ¿qué hizo cambiar a tan esplendoroso ser?... quizá fue el entorno, quizá fue la propia familia, quizá fueron muchos factores que existieron para ello, en el que se permitió que se achicaran los sueños, los ideales, las metas y los proyectos… sí, seguro se permitió que otros fueran los que decidieran nuestro destino con argumentos como "tú no puedes estudiar eso", "no te juntes con aquel", "no te vistas así", "cambia tu forma de ser", "sé como aquel o como aquella", y así sucesivamente dejamos que nos manipularan hasta perder nuestra esencia, nuestra alegría, nuestra fuerza, vitalidad e identidad. En este día de Resurrección quiero invitar a mis amables lectores para que juntos permitamos que renazca como Jesucristo ese hermoso ser que todos somos y que demos paso a una nueva vida donde no haya tristeza, odio, rencor y depresión, y que solo viva en nuestro ser el amor, la alegría, la paz, el perdón, la prosperidad y que tengamos fe en que este es un bello lugar para vivir y que se cumpla el propósito que Dios tiene para bien en nuestra vida, porque somos ejemplo y esperanza para muchos, urge un cambio de actitud, una renovación total, que nos lleve a la satisfacción plena y a la felicidad, porque somos agentes de cambio con la disposición de transformar vidas y transformarlas para bien… no basta con sobrevivir ni vivir con limitaciones, sino vivir en grande y para vivir en grande debemos ser grandes como lo fuimos en un principio, como cuando niños, creyendo en nosotros mismos, porque como lo mencioné al principio, grandiosos fuimos antes de nacer y que por tantas cualidades son por las que con la gracia de Dios, hoy estamos en este mundo, y solo que para la mayoría debamos rectificar el camino, para que renazca como Jesucristo y resurja a la vida con nuevos bríos en nuestro ser.

Tengamos presente que estamos iniciando el cuarto mes del calendario y me refiero al mes de abril y también estamos iniciando con esplendor de esta hermosa y primera estación del año que es la primavera, la más colorida, la más alegre y en la que hemos dejado atrás el frío invierno para gozar de las flores, los pájaros, las abejas, las mariposas, el candente sol y el cielo azul, el agua que corre por nuestro río y donde vemos con alegría como se han transformado el campo y los jardines de verdor... Bienvenida Pascua, sinónimo de alegría, de esperanza y renovación, un espacio te damos en nuestro corazón para transformarnos como la primavera en ser alegre y colorida.

Y como siempre al finalizar, una bella reflexión ilustre para meditar.

"Sé el cambio que quieres ver en el mundo".

-Mahatma Gandhi. Fue el dirigente más destacado del Movimiento de independencia de la India contra el Raj británico (1869- 1948).

"Comunicar es servir".

