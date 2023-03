Vida Campirana

PRIMAVERA

Mañana lunes 20 de marzo dará inicio la primavera 2023 en el hemisferio norte, la cual habrá de concluir el próximo 21 de junio, esta estación iniciará con el equinoccio de primavera.

La primavera, que es la primera y muy hermosa estación del año, la cual parece haberse adelantado pues ha maravillado a nuestros sentidos con un sol radiante, un azul límpido en el cielo y una mezcla de hermosas tonalidades verdes en el paisaje, las flores en los jardines y en paseos públicos han dejado su timidez para dejarse ver plenamente con sus bellos y variados colores, así admiramos los rosales, las buganvilias, los geranios, los plúmbagos, los pericos, jazmines, lágrimas de San Pedro, y nuestros árboles como los cítricos con azahares, frutos en formación y otras muchas plantas de flor que asombran nuestra vista con sus delicados perfumes que son una exquisita delicia a nuestro olfato, todo ello dentro de la ciudad y lo mismo es en el campo, así vemos también a los gorriones domésticos o chileros y chanates que son aves muy conocidas y exclusivas de las áreas habitadas, ya revolotean por los aires las mariposas y las abejas que dan un colorido y majestuoso toque al ambiente primaveral que está por iniciar, juntamente con todos los frutales que próximamente nos darán esos deliciosos frutos que tanto estamos esperando.

Y qué decir de nuestras aves que surcan nuestros cielos, los gorriones, los chirinos, zenzontles, cardenales, y calandrias, entre otras más que admiramos en el campo por su bello colorido y alegres y variados trinos; todos estos que son partes de la vida silvestre, incluyendo a mamíferos y reptiles

Es hermoso salir al campo y pasar por esas pequeñas poblaciones rurales o ejidos y vemos como los campesinos se disponen a trabajar sus tierras para este ciclo agrícola primavera-verano, que también esta empezando; precioso es salir al campo por las riveras de nuestro padre Nazas, que con sus caudalosas aguas riegan nuestras áreas de cultivo que darán sustento con sus frutos a la especie humana y ganado.

Al salir al campo, cuan hermoso es mirar aquí en nuestra bella Comarca Lagunera en sus quince municipios que conforman esta bella región de los estados de Coahuila y Durango, aquí podemos ver en nuestro semidesierto y estar embelesados con las lindas cactáceas, con sus intensos colores y las biznagas que pronto darán las deliciosas pitayas, también las palmas yucas con sus hermosos bouquets de bellas flores de color blanco, que la gente de los ranchos preparan como un delicioso manjar para alimentarse; es en estas poblaciones rurales donde es común ver en cada vivienda un cocedor hecho de adobe para preparar los panes rancheros y otras exquisitas delicias de la cocina campirana

Estamos en plena cuaresma y yo invito a todos mis queridos lectores que preparemos y degustemos esos deliciosos platillos que son parte también de nuestras tradiciones como los riquísimos nopales, chuales, habas, lentejas, pipián, capirotada, torrejas, el agua de frutas conocida como ensalada y que se prepara para esta temporada y por supuesto los deliciosos pescados y qué mejor si son de nuestras presas locales... por cierto sabía usted que todos estos alimentos debiésemos consumirlos todo el año, muy especialmente las habas, por ser de alto beneficio para la memoria, recomendadas por el INIFAP, quien promueve el cultivo de habas por esta razón

Se aproximan en pocas semanas las vacaciones de semana mayor y es importante si planea salir al campo, respetar toda forma de vida silvestre, no sacándola de su hábitat y no encender fogatas, no dejar basura en estos sagrados lugares naturales que son pulmones para una vida sana

Curiosidades tiene la naturaleza, pues para estas fechas de Cuaresma encontramos plantas que hacen su esplendor en estas fechas, como es la reina de la noche, que florece en esta temporada una única vez al año, una flor hermosa de color blanco con un aroma intenso y peculiar, también tenemos a nivel local las hermosas azucenas, que son llamadas "Azucenas de Dolores", porque es para el viernes de dolores precisamente cuando se intensifica su floración.

Y como siempre, al finalizar, un mensaje para reflexionar

"El verdor de la primavera nos recuerda que la vida es un llamado a la esperanza". (Anónimo)

Estimado amigo lector espero que estos días de asueto sean muy reconfortantes y de gran provecho en unión familiar

FELIZ DOMINGO PARA TODOS

Comunicar es servir.