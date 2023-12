VIBREMOS POSITIVO

YA SON 39…

Ya recorrí el mundo para olvidar y recordar.

Ya viví al máximo y amé con todas mis fuerzas.

Ya me besaron como si no hubiera un mañana.

Ya desperté vacío, solo y perdido.

Ya me emocioné por alguien hasta las lágrimas y no las valoró.

Ya hice amigos para toda la vida y también perdí otros que me acompañaron solo un tramo del camino.

Ya lloré a los abuelos y a los amigos que se nos adelantaron.

Ya me encontré a mi mismo muchas veces y me perdí otras tantas.

Ya me aplaudieron y reconocieron mis logros y también me cerraron puertas y no creyeron en mí.

Ya baile hasta el amanecer sin parar, descalzo ensuciando mis pies.

Ya me quedé frente al mar de noche, mirando la luna y contemplando las estrellas.

Ya me perdí en la fiesta, en los excesos, en las falsas amistades.

Ya traicioné y fui traicionado.

Ya reí sin parar hasta que me dolió la barriga.

Ya rompí un corazón en pedazos y me lo rompieron a mí.

Ya vi a la muerte de frente, cerré ataúdes y enterré muertos.

Ya me enamoré del amor, de la vida, de la luna y el sol.

Ya canté hasta perder la voz.

Ya soñé en grande y no lo logré, pero también fui persistente y alcancé mis sueños.

Ya seleccioné a mi gente, mi tribu, mi familia, mis maestros.

Ya me enfermé, me sentí vulnerable y perdí la fe.

Ya comprendí la palabra paciencia y la puse en práctica.

Ya me acepté y fui feliz.

Ya toqué y canté con la guitarra hasta que mis dedos y mi corazón sangraron.

Ya viajé kilómetros para encontrarme con alguien.

Ya disfruté de un buen café, un buen vino y un buen libro.

Ya me señalaron y me juzgaron sin pedir opinión.

Ya agradecí a mis ancestros, a sus enseñanzas, a la familia y a mis sucesores.

Ya me enfrenté con la furia, la desolación, el dolor y la envidia.

Ya lloré al escuchar y sentir una canción.

Ya sentí el calor de hogar.

Ya perdoné a los que me hirieron y me perdoné a mí mismo.

Ya me coloqué mascaras sin éxito y aprendí a quitármelas y ser yo mismo.

Ya intenté encajar en un mundo extraño.

Ya transformé mi cuerpo, mi alma y mi mente.

Ya fui uno mas del montón, pero también fui alguien único y original.

Ya vi los mejores atardeceres, disfrute las olas del mar y camine por las montañas.

Ya perdí cabello, gane canas, gane experiencia y sabiduría.

Ya soy más feliz, más Jorge, más pleno, más yo.

Ya son 39…

