Vibremos Positivo

¿QUÉ HACER SI EL INVIERNO TE PONE TRISTE?

Es una realidad que en invierno nuestros sentimientos cambian en comparación con todo el año, estamos llegando al final del año, hay objetivos que cumplimos y otros que no, el recuento de las experiencias, todo eso a nivel psicológico impacta, pero, por otro lado, también está que los días son más cortos, la luz del sol no siempre está presente y esto hace que disminuya nuestros niveles de serotonina y melatonina por lo que impacta también en nuestro sueño, en algunas ciudades hace más frío, disminuye nuestra vitamina D, muchas veces podemos sentir el cansancio de todo el año y eso también tiene un impacto fisiológico. Por lo que si tú eres de las personas que el invierno te pone triste, hoy te quiero decir que a muchas personas les pasa esto, podría decirse que puede ser normal, pero no por esto lo dejemos pasar por alto.

El anticiparnos puede ayudar a que vivamos un invierno diferente, empieza desde hoy ayudarle a tu cuerpo con movimiento, moverte 15 minutos al día y que lo disfrutes ayudará a producir serotonina. Cuida tu calidad de sueño, empieza realizando un ritual de sueño como tomar un té relajante, no utilizar pantallas media hora antes de dormir, prende una vela y relájate antes de ir a la cama, esto ayudará a tu mente a mandarle la señal de que ya será hora de descansar y no de dormir por dormir esto regulará la producción de melatonina. Realiza una actividad que disfrutes mucho desde ¡ya! Para que te sientas motivada antes, durante y después del invierno. La alimentación balanceada será fundamental para que el comer de todos los grupos alimenticios impacte no sólo en tu nutrición, sino también en tus emociones.

Durante el invierno no olvides:

Realizar tus actividades aprovechando la luz solar, puedes aprovechar las primeras horas del día para dar un paseo, el fin de semana procura realizar actividades al aire libre, para que toda la familia aproveche el sol.

Tener un sueño reparador, más allá de las horas que duermas que lo que duermas realmente lo descanses. Pon en práctica tu ritual del sueño.

Procura a tus amistades y familiares que te suman para cargarte de energía y procura tú también ser fuente energizante para ellas.

Estimula tu mente con juegos de mesa, es una buena oportunidad para empezar a leer un libro o aprender algo nuevo.

Aprovecha para conectar contigo misma: es una gran oportunidad para reflexionar, meditar, bajar el ritmo, escucharte y consentirte.

Escucha música que te haga sonreír y disfrutar.

Prevenir y poner en práctica estas actividades durante el invierno ayudará a que lo vivas de forma diferente, si al poner en práctica esto sigues sintiendo tristeza acude a un especialista para que te pueda acompañar en este proceso.

Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook como vibremospositivo, en instagram como @jorge_lpz,

@vibremos_positivo2020 y @cristycortinas.serinfinito, escríbenos a [email protected].