VIBREMOS POSITIVO

ACTIVISMO Y FILANTROPÍA

Quienes soñamos con cambiar el mundo sabemos que el activismo es un trabajo de largo alcance que lo que se busca es un cambio en el sistema para que deje de haber desigualdad. Además, hay quienes nos inclinamos a combinarlo con la filantropía, intentando ayudar a quienes lo necesitan también en el corto plazo, con la plena conciencia de que sus efectos momentáneos pero que nunca están de más.

Como activistas no debemos soltar el compromiso de informar, educar y exigir los cambios que buscamos, pero en estas épocas, el espíritu de las fiestas, que saca lo mejor de nosotros, nos inspira a la filantropía.

A mí por ejemplo recién me preguntaron qué voy a regalar. Yo, además de compartir algún detalle con mi familia y amigos, siempre me uno a iniciativas o incluso organizo propias para llevar algo a personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. He tenido oportunidad de hacerlo compartiendo ropa, calzado y juguetes a niñas y niños; visitando a personas de la tercera edad, que además de no tener suficientes recursos, se encuentran en soledad, y les llevamos cobijas, galletas, café. También he sido testigo de lo particularmente útil que resulta entregar bolsos de mano con productos de higiene a personas en casas de migrantes.

Ahora desde Fundación Femmex con una nueva conciencia sobre lo que significa ser niña, mujer o personas menstruante, voy a acercarme a ese mismo grupo de personas menstruantes en quienes nos enfocamos para darles algún detalle que pueda, además de dar cariño, apoyar a gestionar su menstruación, particularmente en época de frío. Así que, para este 2023 haré unos kits con toallas para menstruación, compresas para calentar el vientre y aliviar los cólicos, algunos sobrecitos de té y una taza linda.

Te invito a participar, dentro de tus posibilidades, a acercarte a apoyar alguna niña, adolescente, mujer o persona menstruante, a gestionar una menstruación de forma digna y con algún apapacho extra para sobrellevar el invierno.

