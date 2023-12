VIBREMOS POSITIVO

TE CAES, TE LEVANTAS...

Corría, vi flores de colores, azules, violetas, alegres.

Llego el viento fuerte de golpe, las arrancó, rápido, en segundos, se las llevó sin preguntar, y caí, tropecé, me llevó a mi también.

No dio tiempo de poner las manos, la cara, de protegerme, de pensar.

Me encontré en el suelo, sin ganas, triste, solo, herido.

Intenté levantarme, fue difícil, me quedé un tiempo más, dolía, aun duele.

Tomé impulso, me levanté, mire al frente, no vi las flores, no estaban, no había nada.

Corrí sin parar, sangraba, no me había dado cuenta, pero seguía corriendo, aguantando el dolor.

Llegué a casa, puse sal, me limpie, aun sangraba.

Me entregué al tiempo que curará, cicatrizará, y seguiré, seguiremos...

Inventando, corriendo, imaginando, recordando, aceptando y sanando.

Me volveré a caer, seguro, me volveré a levantar, seguro...

