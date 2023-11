VIBREMOS POSITIVO

EL EFECTO MARIPOSA EN SU PEOR VERSIÓN

Las últimas semanas han sido por demás complicadas a nivel mundial, pero a nivel personal han sido aún peor. Cuando tienes de frente a tu hija adolescente preguntándote si es prudente que se quite su cadena con la estrella de David que lleva colgada en el cuello desde que nació por miedo a que alguien pudiera hacerle algo por el simple hecho de ser judía, entonces es cuando te preguntas: ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo puede estar pasando esto en pleno 2023? ¿No hemos aprendido nada? ¿Cómo puede haber gente que siga queriendo acabar con nosotros solo por la religión que practicamos?

Porque puedes tener la creencia que quieras y puedes tener la ideología que quieras y puedes estar a favor de un gobierno o de otro, pero ¿Qué tenemos que ver con eso los que practicamos la religión judía y que vivimos a millones de kilómetros del conflicto? Y más aún, ¿por qué mi hija de 19 años tiene que estar pensando qué ponerse y qué no en su cuello por miedo a ser lastimada por algo que no depende de ella, ni de mí, ni de ti, ni de nadie?

Hace meses hablé de este tema y hoy me gustaría traerlo a colación pues tiene mucho que ver con cómo la gente se deja llevar por comentarios y creencias de alguien más por simple desinformación y o por seguir la corriente sin darse cuenta de las consecuencias tan graves que esta falta de información o de estar a la moda podría traer para la gente que los rodea.

Seguramente han escuchado hablar del famoso Efecto Mariposa, todo mundo habla de él y hasta se han hecho películas en su honor, pero si no sabes de lo que estoy hablando, este dice que todos nuestros actos causan una consecuencia en alguien más, aunque este se encuentre del otro lado del mundo, de hecho, a este fenómeno se le ha llamado "Teoría del Caos" por la magnitud del efecto que tienen nuestras acciones: "El batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo".

Con esta simple frase podemos resumir en qué consiste el efecto mariposa; pequeñas acciones capaces de generar grandes cambios, positivos o no. Esta idea sacada de la física y de la "Teoría del caos" también puede aplicarse a nuestros actos como individuos.

Todos nosotros, de algún modo, estamos batiendo nuestras alas invisibles de forma constante imitando el aleteo de una mariposa. Pensemos en ello durante un instante. A veces, un pequeño acto de bondad en el momento preciso puede generar un cambio formidable en otras personas.

A su vez, una palabra de aliento dicha cuando más se necesita a un compañero de trabajo, a un amigo o a un desconocido, puede también dar forma a un cambio de mentalidad que lo lleve hacia el progreso o hacia un avance en positivo.

A veces, es suficiente un hecho casual para que una experiencia se quede para siempre en nuestra mente, esta puede ser un hecho traumático, o puede ser también algo fascinante que en un momento dado nos da un propósito y ¿por qué no? Una pasión que te acompañe el resto de tu vida…

Sabemos ya, que cualquier acto personal, por mas pequeño que nos parezca, puede provocar en las demás personas efectos tanto positivos como negativos. Así, el efecto mariposa nos recuerda que a veces podemos ser como esa piedra que se lanza en un estanque y que empieza a generar ondas y más ondas en la superficie del agua.

Lo que hacemos, decimos o expresamos tiene un impacto directo en quienes nos rodean, y como consecuencia, también en nosotros mismos. Por tanto hay aspectos de nuestro comportamiento que deberíamos atender y cuidar. Solo así generaremos influencias positivas y un equilibrio armónico en donde todos nos veamos beneficiados.

En el pasado hablé de como el simple hecho de sonreírle a alguien podría cambiar su día e incluso su vida gracias a un simple gesto positivo y que este efecto se podría hacer extensivo a todo el que lo reodeara. Si nos basamos en esa premisa, y vemos el mismo efecto pero en dirección contraria si una persona o grupo de personas viera y escuchara cientos de veces conceptos o acciones equivocadas o negativas acerca de algo o de alguien, esto podría desencadenar un pensamiento colectivo en contra de esa persona o grupo de personas, esa es la realidad que hoy en día estamos viviendo los judíos de todo el mundo.

No digo que el gobierno de Israel sea una blanca paloma así como ciertamente no lo pienso del lado contrario, lo que sí es una realidad es que la gente que de por si ya tenía un prejuicio en contra nuestra, esta tomando como pretexto lo que esta pasando en Israel para sacar su odio en contra de los judíos; y la verdad es que están en su mejor momento puesto que hoy en día somos un blanco fácil.

Desgraciadamente hay mucha gente que no conoce por completo la historia ni el contexto del conflicto en Medio Oriente como para crearse una opinión objetiva, no digo que si la conocieran estarían del lado de Israel, lo que estoy diciendo es que seguramente no estarían cantando "Muerte a todos los judíos" o "Limpiemos al mundo acabando con los judíos" solamente por seguir a uno o a varios influencers, o dejándose llevar por la prensa que esta inclinada de un lado o de otro.

En otra ocasión hable de como con tan sólo una sonrisa o unos buenos días a un vecino o a alguien que no conoces crearías un ambiente agradable en torno a ti. Hoy les digo que de igual manera, con el simple hecho de cantar varias veces la misma frase de odio hacia un grupo, se puede hacer que mas y mas gente desinformada o con información a medias deje salir su ira en contra de gente que nada tiene que ver con su enojo inicial.

Así que hoy yo te pido con el corazón en la mano, que te informes bien, en fuentes serias, parciales, y confiables de la situación mundial y que en base a eso te formes una opinión propia, no te dejes llevar por mensajes de odio que lo único que van a hacer es ponernos en peligro a todos; y que adolescentes que nada tienen que ver, como mi hija, se sientas en peligro en su propia casa.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @yad.rajamim, escríbenos a [email protected]