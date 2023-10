VIBREMOS POSITIVO

ALMAS GEMELAS

¿Has sentido alguna vez una conexión con alguien muy fuerte, real, sincera?, de esas de las que no esperas nada a cambio, de esas únicas, de esas mágicas, de esas que te sacan una sonrisa, de esas como de almas gemelas.

¿Has tenido cerca, una persona, que es incondicional, en las buenas, en las malas, a lo lejos, a lo cerca, en las alegrías, en los llantos, en los momentos de obscuridad, en los momentos de brillar?

Incluso te puedes distanciar, unas horas, unos días, y sabes que no pasara nada, que a veces necesitamos tiempo para nosotros mismos, para entender que esto es real, que es único e irrepetible

Te sientes tan conectado que incluso sientes que se conocen desde hace tiempo, tal vez de otras vidas, hay tanta complicidad, tanta hermandad, tanta energía, que sobran las palabras, incluso los gestos, sientes estar conectado espiritualmente, sientes paz.

Y sabes, eso no pasa mucho, es más, casi no pasa, por es , si tienes a alguien que quieres, que sabes que compartirán la vida hasta que estén viejitos, vivan en la misma ciudad o no, tengan las mismas amistades o no, tenga diferentes ideas, o sean diferentes… exprésalo, grítalo, dile lo que significa para ti, no pares de repetírselo , de hacerle saber lo importante que es para ti, que es increíble coincidir en este pedacito de mundo que nos toco vivir, y estos años que son escasos , que se van volando, y que un día acabaran.

Gracias Pamela Marti, por ser esta persona, por siempre estar, por alegrarme las mañanas, las tardes y las noches, gracias por las llamadas, las fiestas, los abrazos, las tristezas, los viajes, ¡oh sí, qué viajes!, y por nunca dejarme caer, créame, que yo tampoco la dejaré caer, siempre nos ayudaremos a levantarnos, iremos a aquel árbol, a cargarnos de energía, meditaremos con gente increíble por el mundo, tendremos mas historias, mas anécdotas, y seguiremos evolucionando juntos, siempre juntos.

Me quedo sin palabras para decirle lo mucho que la quiero, el tiempo que nos quede será increíble, será mágico, será único, como usted.

Feliz cumpleaños, venga #vibremospositivo

