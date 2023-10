VIBREMOS POSITIVO

EL GINECÓLOGO NO ES PARA NIÑAS BIEN

"Al ginecólogo solo van las mujeres embarazas" "Al ginecólogo solo van las mujeres que están enfermas por dentro" Seguramente no soy la única que ha escuchado a mujeres mayores, y no tan mayores, expresar estas ideas con total naturalidad. Pero ¿Es verdad?

Hoy en día, con el acceso a información, empoderamiento femenino y el cambio en la perspectiva de género, quiero pensar que somos más las mujeres preocupadas por muestra salud sexual, sin embargo ¿Has pensado en por qué estas mujeres tienen estas ideas? Piensa en tu abuela, en una tía, en una conocida ¿Tuvo la oportunidad de estudiar? O ¿Solo se casó a temprana edad y tuvo muchos hijos? ¿Tuvo acceso a internet? ¿Alguien platicó con ella sobre placer sexual femenino? En la mayoría de casos la respuesta es un "NO".

Cuando era pequeña en casa me enseñaron los nombre correctos de los genitales externos, que nadie debía tocar mi cuerpo y que en algún momento me saldría sangre, pero solo eso, mi mamá fue criada con el pensamiento de "Si tienes relaciones sexuales antes de casarte nadie te va a querer, porque los hombres se dan cuenta de eso", obviamente es falso, mi abuela les decía esto a ella y a su hermana, la misma abuela, que hace no tanto tiempo, me dijo "Tienes que tener muchos novios, para que sepas lo que te gusta y lo que no" ¿Cómo llegamos a ese drástico cambio de pensamiento? CÁNCER DE MAMA EN ETAPA 2.

No era bien visto que alguien que no fuera el esposo, observara a una mujer. Si era una mujer "buena" y "de casa", no tendría por qué tener problemas. Desgraciadamente ese pensar se arrastró por generaciones, hasta que un día nos informaron el diagnóstico, todo resultó bien, el acceso a servicios médicos aún a tiempo, jugó a nuestro favor. El cambio se dio, cuando a raíz de miedo a pasar por lo mismo, las mujeres en mi familia corrieron al médico pidiendo estudios para saber si tenían lo mismo, después de enterarse que no era así, afortunadamente casi todas o todas, realizan sus visitas semestrales o anuales con su ginecóloga de confianza, y en las reuniones familiares no falta la promoción de la salud sexual femenina. El punto es que, una de ellas tuvo que pasar por situaciones terribles para que se lograra un cambio, y ese no es el propósito.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2021, entre la población de 20 años o más, solo el 24 por ciento de las mujeres de 20 años o más de realizaron el papanicolaou para la detección de cáncer cervicouterino, y solo el 15.6 por ciento se realizó una exploración clínica de senos. Ya sea por pena, miedo, malas experiencias previas, falta de acceso a servicios, o desinformación, se estuvo dejando de lado un tema fundamental en nuestra salud femenina. Al ginecólogo deberíamos acudir todas, las niñas entre 10-11 años para que les den una explicación clara sobre la menstruación; la adolescente que ya comenzó a menstruar, para que valoren si todo cursa con normalidad; la mujer que quiere iniciar una vida sexual activa, para que conozca sus opciones anticonceptivas; la mujer que quiere o ya está embarazada, para llevar un adecuado control prenatal; la mujer que ha dejado de menstruar, porque también atravesará por cambios. Así que no esperemos a que a ti o a alguien cercano le de cáncer para cambiar este erróneo pensamiento, porque no, al ginecólogo no solo van las mujeres embarazada.

