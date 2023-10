VIBREMOS POSITIVO

HOY NO VIBRO POSITIVO

Ser judío el día de hoy no es nada fácil y viviendo en la diáspora (fuera de Israel) menos, como todos saben, hace 3 días comenzó una de las peores pesadillas que todo ser humano pudiera llegar a vivir, bueno eso es lo que uno pensaría aunque desgraciadamente no es así esta pesadilla no la estamos viviendo toda la humanidad por igual, y no me explico cómo no todos podemos ver que las imágenes que hoy recorren el mundo entero en las pantallas de nuestros celulares son desgarradoras, que es imposible no estremecerse al ver como familias enteras son asesinadas, niños y bebés son separados de sus padres para ser secuestrados, puestos en jaulas como si fueran animales en el zoológico, para después enterarte que esos mismos bebes que primero nos mostraron en sus pequeñas jaulas, hoy ya no están vivos, ver a ancianos sobrevivientes del holocausto siendo utilizados como bufones para entretener a una multitud de gente que celebra el sufrimiento ajeno, cómo es que no indigna por igual ver a más de 300 jóvenes asesinados en un concierto, y muchos más tomados como rehenes, pero no sin antes abusar sexualmente de todas las mujeres frente a sus amigos hombres.

No creo estar equivocada cuando afirmo que estos actos viles, crueles y cobardes no pueden ser llevados a cabo más que por bestias salvajes, inhumanas, depravadas. Pero lo peor de todo ha sido ver los festejos alrededor del mundo llevados a cabo por gente que por estar mal informada cree que darle su apoyo al pueblo palestino implica celebrar la muerte, tortura y sufrimiento de más de 1000 civiles israelíes, argentinos, estadounidenses, mexicanos, ingleses, canadienses, nepaleses, algunos cristianos, otros católicos, unos cuantos musulmanes y la mayoría judíos, pero que todos tienen en común el hecho de que eran personas como tú y como yo, que no estaban atacando a nadie, estaban en una fiesta, estaban en sus casas o estaban dormidos, cuando miles de TERRORISTAS DEL GRUPO HAMAS entraron a sus casas y les destrozaron la vida para siempre.

En qué momento perdimos la humanidad, cómo puede ser que, al ver estas imágenes lejos de despertar el enojo, indignación, tristeza y miedo, despierta en algunos esa sensación de felicidad sin límites que los lleva a tomar las calles para enaltecer a los desgraciados que llevaron a cabo el peor acto de TERRORISMO en los últimos años después del 11 de septiembre.

Porque vamos a poner las cosas sobre la mesa, HAMAS ES UN GRUPO TERRORISTA, de eso creo que estamos todos de acuerdo, lo que no queda muy claro a muchos, y me gustaría explicar es, que una cosa es hablar del pueblo palestino, que sin lugar a dudas ha sufrido mucho a lo largo de los años, mismo que en 2005 recuperó de manos de Israel el territorio que le fue ganado en la guerra de Yom Kipur, pueblo al que Israel reconoció en ese momento como un territorio independiente, tan fue así que ellos mismos convocaron a elecciones para escoger a sus gobernantes y fue en ese momento cuando comenzó la opresión por parte de su propio gobierno ya que eligieron como gobernantes a un grupo terrorista llamado HAMAS, gobierno que no ha hecho otra cosa que no sea causar sufrimiento, muerte y pobreza al pueblo palestino, ya que utilizan todos los recursos económicos de su pueblo en comprar armamento y crear estrategias de ataque en contra de Israel.

Dato curioso, la carta de promulgación de Hamas que lo constituye como grupo terrorista y como partido político específica como uno de sus principales preceptos y razón de ser LA DESTRUCCIÓN DE ISRAEL Y LA ANIQUILACIÓN DE LOS JUDÍOS DEL MUNDO ASÍ COMO TERMINAR CON TODO AQUEL QUE NO SEA MUSULMÁN, escucharon bien, no solo quieren acabar con los judíos de Israel si no también los judíos, cristianos, budistas, hinduistas católicos y cualquier persona que promulgue cualquier otra religión que no sea el Islam.

Entonces, NO, EL PUEBLO PALESTINO NO ES LO MISMO QUE HAMAS, es por eso que te digo a ti que hoy vas por la calle festejando la tragedia de un pueblo entero, mi pueblo, y gritando "FREE PALESTINE" que no, que hoy no, hoy tu festejo no va al caso y te explico porque estas festejando al grupo equivocado, porque hoy estas festejando a un grupo terrorista que cometió el peor de los crímenes de los últimos tiempos, y al celebrarlo, inmediatamente te conviertes en su motor y en su cómplice, al apoyarlos hoy te conviertes en un criminal igual que ellos, pero no te culpo, lo que pasa es que hablas desde la ignorancia, porque no sabes lo que estas apoyando, porque no sabes que con sus acciones lo único que lograron es que el pueblo palestino que tanto defiendes, hoy sufra aún más, pues gracias a un grupo de terroristas que no representa a toda la población palestina los que vas a acabar pagando las consecuencias son exactamente aquellos indefensos que tu crees estar defendiendo hoy.

Entonces cuando vuelvas a decir "FREE PALESTINE" mejor dilo bien, dilo con todas sus letras di: "FREE PALESTINE FROM HAMAS" que son los únicos que están acabando con ellos.

Ahora sí te explico porque hoy más que nunca es difícil ser judío viviendo en la diáspora; es muy difícil explicar lo que todo judío esta sintiendo en estos momentos, Israel es nuestra casa, nuestro refugio, aun cuando no hayamos estado ahí ni una sola vez, el hecho de saber que existe nos llena de una paz que no se puede entender, los únicos que la entenderían serían aquellos que fuero víctimas del holocausto, porque ellos no la tuvieron. Los israelíes son tu familia aunque no te sepas sus nombres, son nuestros héroes porque arriesgan todo para que los judíos podamos caminar libres por donde queramos. Entonces ¿Cómo no angustiarme? ¿Cómo no llorar cuando veo a los padres despedirse de sus hijos cuando van a luchar por todo mi pueblo? ¿Cómo no rezar por ellos?

Hoy impera un sentimiento que no se explica, pero se puede sentir, no podemos soltar el celular para estar informados, no tenemos la misma energía que siempre, no podemos dormir, nuestros ojos se llenan de lágrimas a cada rato, y obviamente se nos eriza la piel cuando escuchamos el himno de Israel. Porque lo que atacaron, lo que rompieron, lo que destruyeron, ES MI CASA, MI SANGRE, MI FAMILIA.

A los judíos de la diáspora estas cosas nos atraviesan y nos duelen, por eso hoy no estoy de ánimo, perdón, pero HOY NO VIBRO POSITIVO, hoy lloro, hoy no puedo seguir con mi rutina y lo mas importante, hoy necesito tu apoyo, porque sin él, el mensaje es que apoyas lo que pasó y eso duele. Y todo lo anterior se vale, se vale sentirse así. Porque también sabemos que esto va a pasar y que vamos a salir adelante como siempre, desgraciadamente ya estamos acostumbrados.

