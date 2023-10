VIBREMOS POSITIVO

¿DEJO DE SER VIRGEN SI...?

Esta pregunta pasa por la cabeza de muchísimas personas cuando hablamos de la copa menstrual. "Es que ¿qué pasa si mi adolescente la usa?, ¿y su virginidad?", nos preguntan algunos padres en el curso que tenemos para acompañar a sus hijas en las primeras menstruaciones. Pero no solo ellos, también mamás e incluso, posibles usuarias.

Como fundación tenemos un compromiso con estar en constante información (educación y re-educación, hay que decir), transmitir esa información y eliminar mitos y creencias que nos hacen daño. Y uno de esos mitos es el de la famosa virginidad.

Cuando alguna persona nos pregunta eso sobre la copa (pero también sucede con el tampón o cualquier otro producto para gestionar la menstruación que va de manera interna y no externa), les digo: "Bueno, ser virgen tiene que ver con tener relaciones sexuales, ¿no?" Me responden tímidamente que sí. "¿Y qué tendría que ver eso con nuestra menstruación o una copa menstrual?"

Y, ya no tan seguras o seguros, mencionan el famosísimo himen, ese concepto que no sé si tú has visto (yo no) pero que ha creado guerras, castigos, expulsiones sociales y muchísimo estigma.

"El himen es un tejido con el que muchas mujeres nacen", les explico, "pero no es sólido, generalmente es poroso y tiene distintas formas y digamos, agujeritos: por algún lado tiene que pasar la menstruación. Es una fibra frágil, o no, que puede romperse con una caída o bien, hay mujeres a las que no se les rompe fácilmente porque es flexible. Insisto, no es igual para todas."

Esto lo digo para calentar motores porque, ya caminando hacia allá, les suelto un concepto que me parece peligroso y violento hacia las mujeres:

"Además, si partimos de la base que ser virgen es no haber tenido relaciones sexuales, ¿qué tendría que ver con la elección del producto para gestionar nuestra menstruación? Lo que estamos diciendo aquí es algo muy fuerte: que un señor tiene que venir a darnos permiso (por medio de la penetración de su cuerpo en el nuestro) para que podamos, ahora sí, gestionar nuestras menstruaciones de la manera en que consideremos pertinentes."

El silencio generalmente es abrumador. Si hay mujeres frente a mí, es altamente probable que alguna pase saliva, otras se sientan iluminadas como cuando yo escuché esta reflexión en algún sitio. Nadie queda indiferente.

Las mujeres, ¿necesitamos el permiso y "el estreno" masculino para poder elegir cuál es mejor producto menstrual para nosotras? ¿Esas son las creencias que estamos perpetuando?

Espero que no. Espero que reflexionemos sobre esas viejas -diría más bien añejas- costumbres que a veces replicamos sin estar del todo conscientes de lo que implican.

Por eso, en este espacio te invitamos a reflexionar, a cuestionarte y a reaprender, como estamos haciendo todas las personas que somos parte o apoyamos a Femmex.

