Vibremos Positivo

¿Ser flaca o ser feliz? ¿Ese es el dilema?

Hace unas semanas mi columna se enfocó en concientizar a todas aquellas personas que se sienten con el poder de opinar acerca del cuerpo de las demás personas, escudándose en su genuina preocupación por la salud de la persona de la cual están hablando, aun cuando muchas veces no se preocupan ni por su salud personal, y es que uno nunca sabe las batallas que cada persona está librando con su físico y con su salud ya sea esta física o emocional, y aunque no estén librando ninguna batalla, la verdad es que cada quien debería de preocuparse únicamente por sus propios asuntos y no meterse en la vida de nadie.

Y es que hablando por experiencia propia, la gente que no tenemos la cualidad de desechar absolutamente todas las calorías que nos comemos como por acto de magia, generalmente estamos luchando entre ser feliz y comer todo lo que se nos antoja, como debería de ser, o tener el cuerpo soñado, que muchas veces no es un sueño propio sino el sueño que nos imponen las revistas, las modelos, las redes sociales, las influencers, etcétera, que no es más que un estereotipo de belleza inalcanzable para el 96% de los mortales comunes y corrientes como su servidora.

El sistema ha impuesto que para ser feliz hay que ser delgado, pero las cifras señalan que creer eso sólo conduce a trastornos alimenticios, depresión y discriminación. Y es que, además, en pleno siglo XXI, la estética en las mujeres sigue siendo el tema que quita el sueño a más gente de la que podemos imaginar.

¿Y cómo no? Si a cada instante te lo recuerdan las tallas de ropa, las influencers en bikini que ves en TikTok, la publicidad en redes sociales, comentarios "cero ofensivos "que emite la gente cercana a ti y un sinfín de acciones que sólo dañan más y más a tu autoestima.

Sin embargo, la constante discriminación tanto por hombres como por mujeres "flacas, gordas, curvys, más o menos" que se creen con el derecho de criticar tu cuerpo, haciéndote sentir que "nunca tendrás el cuerpo perfecto", pero ¿cómo es el cuerpo perfecto?, ¿se han puesto a pensar en por qué esa persona tiene esos kilos de más o menos? ¡Lo dudo!

Desafortunadamente, en nuestra sociedad existe una obsesión insana por el culto al cuerpo y la delgadez desde tiempos remotos, lo que ha llevado a que las personas tengan que lidiar con crueles críticas todos los días.

Dicha crítica ha creado un movimiento corporal que reivindica la belleza. En otras palabras, personas que luchan contra la elisión de estereotipos sociales que se atreven a juzgar a las personas por su apariencia física. No obstante, eso ha causado una "normalización" a los kilitos de más y quienes lo padecen están aplicando en su dieta: "vida sólo una, tallas muchas", por lo que tampoco es normal ni relativamente saludable que "aceptes tu sobrepeso", ¿no lo crees?

Esta normalización puede estar relacionada con un número cada vez mayor de personas que subestimen los efectos negativos que causa la obesidad.

Y claro que habrá quienes con la normalización de cuerpos plus size se sientan felices, como también habrá quienes con ser unas dos tallas menos aumenten su autoestima, todo dependerá de qué tan fuerte mentalmente seas para luchar contra la percepción de la sociedad.

Independientemente de cuál sea tu caso, hoy te digo una cosa; No tienes por qué lidiar con la angustia, estrés y ansiedad que te causa estar en una dieta rigurosa, puedes comenzar poco a poco a cambiar hábitos alimenticios. Así como tampoco debes tolerar las críticas de quienes les resulta más fácil reírse de otros, sólo por creer que el "gordo" es el punto débil de la sociedad, el blanco fácil.

Sé feliz, acéptate, cuídate y ámate, ese amor te llevará a tener un mejor estilo de vida.

