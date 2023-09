VIBREMOS POSITIVO

"WU WEI", FLUYENDO CON LA VIDA

El Wu Wei es un concepto de la filosofía china, particularmente del taoísmo. Se traduce como la "no acción" pero su significado es más profundo y complejo, aunque se hace mucho énfasis en la literatura taoísta en que no es lo mismo no actuar que no hacer nada.

Implica alinearse con el flujo natural de la vida en lugar de resistirlo, no cambiarlo forzosamente que desvirtúen su armonía y principio. Es como dejar que las cosas sigan su curso natural sin interferir demasiado. También significa "sin esfuerzo" y "crecimiento"; en el sentido por ejemplo de las plantas, que crecen por Wu Wei, no hacen esfuerzos por crecer, simplemente lo hacen. Esto también ocurre cuando el feto está en el vientre materno.

Este término lo conocí en uno de los cursos avanzados que pude acceder con mi maestro de terapia cuántica. Lo ponía como ejemplo cuando se trabaja con pacientes donde no usamos nuestra energía para sanar sino más bien la energía del trauma que ha generado la enfermedad. Esto les hablaré en otro artículo. Volviendo al Wu Wei, si nos basamos en esta filosofía, a veces la vida nos pide no hacer nada donde lo sensato sería poner en práctica la no acción y dejar que las cosas fluyan de la manera más natural, sin intervenir, sin accionar.

El Wu Wei nos plantea de forma sencilla ayudarnos con aceptar las cosas tal y como son, a no resistirnos al curso de los acontecimientos y no querer tener el control sobre ellos. Si lo pensamos, el desgaste es brutal cuando nos esforzamos a situaciones o eventos que nos vemos envueltos donde se resisten, no salen, se atascan y se densan llevándonos a somatizar enfermedades por causa de la frustración, el enojo, la rabia y la tristeza.

Esperar y observar también es un arte a dominar y más en la vida frenética que actualmente vivimos. Soltar el control, rendirse. Esperar y mirar. Sé que no nos educaron para quedarnos de brazos cruzados sin actuar sino más bien nos incitan a hacer lo contrario. Vivimos en una época donde estamos saturados con multitareas además de todas nuestras sensaciones, ese ruido mental con todos nuestros pensamientos.

Sin actuar sentiríamos que perdemos el tiempo pero pregúntate… ¿Cuántas veces hubieras evitado ofuscarte si te hubieras permitido parar y simplemente observar para dar con la mejor manera, con el momento más propicio para actuar con mayor atino y sabiduría? Si aplicásemos el Wu Wei en momentos así tal vez hallaríamos la manera de ser más efectivos y ahorrarnos esa pérdida energética gratuitamente.

Cuando sientas que en la vida algo no está fluyendo a pesar de todos tus esfuerzos, igual es hora de hacerse a un lado, confiar y simplemente no actuar.

Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook como vibremospositivo, en instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @susbauti, @lnt_therapy, escríbenos a [email protected]