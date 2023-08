Vibremos Positivo

GET READY WITH ME

Get Ready With Me (GRWM) para hablar la realidad acerca de la ropa que traemos puesta hoy en día, y es que todos los días me encuentro con por lo menos 20 o 30 publicaciones de este tipo, en la que sin lugar a dudas aparece una chavita de máximo 25 años mostrándole al planeta entero como se viste y se peina para ir a donde sea que vaya a ir ese día, me han tocado GRWM para ir a lugares súper especiales como una boda o una primera cita, hasta los más incongruentes, por decir lo menos, como get ready with me para ir a darme de baja de la universidad, peeeerdoooonnnn, ¿Hay un outfit especial para ir a renunciar a lo que debería ser tu prioridad a los 18-19 años? Se me hace una vil tontería vestirse de una u otra forma para ir a decir: -No pude con la carga de trabajo que una carrera implica y mejor renuncio al tercer día de haber empezado, porque no me voy a esforzar, pero eso si voy a estar bien vestida y arreglada cuando te lo diga.

No se ustedes que piensan, pero yo veo absolutamente todo mal en esta escena.

Para empezar , nos vale gorro que te pongas para lo que sea que hagas, porque a menos que seas Taylor Swift nos vale que hagas de tu día y que te pongas para hacerlo, y mucho menos nos importa cómo le haces para ponértelo, por lo anterior, yo decido pasar de largo en este tipo de publicaciones, lo que si me importa y mucho es que, seguramente, para ti es muy importante estar siempre al último grito de la moda y esto implica ponerte cada día una cosa distinta para que la gente no vea que repites alguna prenda porque, que oso, que los demás vean que repites outfit, y es entonces que decides entrarle con todo a la onda del FAST FASHION; que para mi punto de vista es una rama de la industria textil que está atentando contra varios sectores importantes de los países en donde se encuentran las fábricas de dichas marcas y contra el medio ambiente a nivel global.

Hoy te invito a que revises la etiqueta de las prendas que usas en este momento. Te apuesto lo que sea que por lo menos una de ellas dice que la prenda está hecha en alguno de estos países: Bangladesh, Taiwán, Cambodia, China, Pakistán o Vietnam. ¿Sabías que cada una de tus prendas, hechas en el sureste asiático, fueron sumamente caras de producir? Yo diría que ni la persona más millonaria que conozcas podría pagar por ellas. Y te voy a explicar que aunque tú hayas podido pagar por ellas son infinitamente caras. Bueno, pues resulta que tú solo pagaste unos cuantos pesos a la tienda que te la vendió, y en el ticket de compra no venía el verdadero costo. La empresa paga por su producción, solo que esta tampoco está pagando el costo real de lo que cuesta producir la prenda. Y si ni tú, ni la empresa está pagando el verdadero costo de las prendas, ¿Entonces quién lo está haciendo? Te explico:

Gracias a la globalización y al comercio internacional, fabricar ropa puede ser muy barato. Esto resulta súper conveniente para los consumidores, pues el FAST FASHION ha dado lugar a lo que los expertos llaman "democratización de la moda"; es decir, que hoy en día, consumidores de cualquier clase social puede tener acceso a la última moda sin tener que gastar miles de pesos en ropa de diseñador.

Aún recuerdo cuando tiendas como Forever 21 o H&M llegaron a México. Era padrísimo poder ir con 1000 pesos y salir con entre 6 y 10 prendas. Y todavía más padre, era ir a la semana siguiente y que hubiera nuevos diseños, y nuevas prendas. Porque estas tiendas sacan 52 colecciones de ropa al año. Una colección diferente para cada semana del año. Ridículo, ¿No? Pues resulta que esta industria, compuesta de casi todas las marcas que ves en el centro comercial, es de las industrias más rentables que existen, ya que venden alrededor de 80 mil millones de prendas anualmente y generan 1.2 trillones de dólares.

Se trata de empresas sumamente rentables, pero a un costo muy alto: ¿Qué se necesita para que una empresa sea así de rentable? Aquí va la receta mágica:

Muchísimas hectáreas, muchísima agua y pesticidas para cultivar algodón. Un país donde se pueda teñir la ropa y que de preferencia no cuente con regulaciones ambientales, para que así podamos tirar los tintes con miles de sustancias tóxicas al drenaje. Un país (de preferencia el mismo que el anterior) donde la mano de obra sea muy barata y donde las trabajadoras no tengan derechos laborales (y digo trabajadoras porque la mayor parte de la mano de obra de esta industria son mujeres).

Un caso muy sonado que conmocionó al mundo entero fue en 2013, en Bangladesh, un país que cumple con los requisitos mencionados anteriormente, cuando una fábrica de fast fashion colapsó matando a 1134 trabajadoras. Vidas humanas, ese es el costo verdadero de nuestra ropa. En mismo Bangladesh, ríos y fuentes de agua dulce están seriamente contaminados por los tintes que se liberan al drenaje. Esto ha resultado en un fuerte problema de salud, principalmente enfermedades en la piel, en los habitantes, tanto niños como adultos.

La solución que está en nuestras manos como consumidores es clara, deberíamos dejar de consumir en exceso, principalmente si se trata de este tipo de marcas, y así dejar de alimentar a esta industria que ejerce tantas injusticias a grupos de personas vulnerables. El cambio es difícil, porque ¿A quién no le gusta estrenar? Pero nos guste o no, es necesario cuestionar nuestras prácticas. Adquirir ropa de otra forma tampoco tiene que ser excesivamente caro, últimamente se han opuesto de moda las tiendas de segunda mano o "thrift shops" que son una excelente opción y que tienen muchas opciones, de muy buena calidad y a muy buenos precios. También puedes explorar en el closet de tus papás, hermanos, tíos, y primos de lo que ya no se ponen y seguro sales con algo. Una opción más es hacer intercambio de ropa con tus amigos. Hay muchas formas de reducir la compra excesiva de artículos de moda que vas a usar un día y que vas a tirar a la montaña de ropa que cada año se acumula en los tiraderos que existen en muchos países.

Yo sé que, si tu estilo de vida implica hacer un Get Ready With Me diario, la información que te acabo de dar te cae como patada de mula y te hace salir de tu burbuja y de tu zona de confort, pero me encantaría que lo pensaras muy conscientemente, y quien sabe tal vez mañana hagas un Get Ready With Me para cambiar el mundo en el que nos tocó vivir.

