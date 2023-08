VIBREMOS POSITIVO

SOBRE FEMINISMO, PATRIARCADO Y OTROS JUGUETES

No soy una persona que va mucho al cine, es más, no soy una persona que va al cine del todo, y es que la verdad yo soy de la idea de que el cine se ve mejor en la comodidad de tu casa, en tu cama, a la hora que quieras y con la facilidad de poner pausa cada vez que quieras sin la preocupación de perderte algún dato importante de la trama.

De hecho, creo que la última vez que fui al cine salí debatiendo con mi ahora esposo y sus amigos el hecho de que "Jack" si cabía en la misma puerta que "Rose" y que no debió de haber muerto de hipotermia. Si así de pésima soy para ir al cine.

El caso es que la semana pasada mi hija, la de 19 años me dijo que si la acompañaba a ver Barbie al cine y pues ya a estas alturas uno no se puede negar cuando su retoño le pide hacer lo que sea juntas, con eso de la independencia de los jóvenes y todo el rollo, el hecho de que me haya pedido pasar un rato con ella, aunque sea en el cine, es bienvenido.

Así que me lance a ese territorio cuasi desconocido por su servidora a ver una de las películas más comentada, criticada, amada y a su vez más odiada de los últimos años. Nunca me lo hubiera imaginado pero mi hija se quedó dormida a la media hora de haber empezado y yo me quede viéndola hasta el final, no les voy a mentir, en momentos mientras estaba metida en ese mar de pintura rosa, sí llegue a pensar que era otra película con personajes atractivos pero sin otra cosa que ofrecer al espectador, pero conforme avanzó la película me di cuenta que estaba llena de momentos, mensajes, diálogos y situaciones con mucho fondo y más que dignos de ser analizados, no por mí, sino por los expertos en cine, en feminismo, en patriarcado etc.

Sin embargo, a mí me gustaría hoy decirles unos cuantos puntos que encuentro importantes a resaltar de la película y que para mí dejaron un mensaje, más bien un aprendizaje digno de compartir con todo aquel que me quiera escuchar.

Así que ahí les va, en principio me gustaría aclarar a todas aquellas personas que opinan que la película Barbie es una película anti hombres por el trato que recibe "Ken" en los primeros minutos de la película, que claramente la idea no es denigrar al género masculino si no más bien hacer ver cómo se ha sentido la mujer por mucho tiempo en el que se le trataba solamente como un objeto de adorno y que no tenía ni los mismos derechos ni las mismas oportunidades que el género masculino. Entonces no, la película no tiene un mensaje anti hombres el mensaje de la película es que por un minuto se pongan en el lugar en el que estuvimos las mujeres por mucho tiempo.

Y es que para cierta parte de los espectadores que han ido a ver Barbie, el mensaje que manda el personaje de "Ken" es que los hombres son secundarios. No tienen ni voz ni voto en un universo dominado por las mujeres, y sus aficiones, al igual que su trabajo, se reducen estar en la playa.

La película más allá de hacernos ver el lugar en el que estuvo la mujer por siglos, a través de esta dinámica entre "Barbie" y "Ken", nos hace una importante invitación a la reflexión sobre la igualdad entre hombres y mujeres

Una vez analizado el punto anterior, entremos al tema del feminismo y patriarcado que se muestra de una manera tan evidente, a tal punto de caer en una sátira súper divertida y fácil de entender. Se muestra a las Barbies empoderadas donde pueden hacer y ser lo que quieran, son presidentas, doctoras, obreras, diplomáticas, físicas y controlan el mundo desde sus posiciones de poder y poniendo a "Ken" a su sombra hasta el punto de parecer idiota.

Sin embargo, en la vida real, son los hombres los que ocupan las sillas de las juntas ejecutivas y las mujeres, hasta no hace tanto, estaban ocupadas de sus hogares, sin que su voz tuviese relevancia más allá de decidir las cenas de su familia. Afortunadamente, esta situación ha ido cambiado, pero el papel de las mujeres aún está lejos de tener el mismo poder que el de los hombres y ahí es donde funciona tan bien el argumento de la película al darle la vuelta a la situación, poniendo a los hombres en el papel secundario, queda en evidencia la situación tan ridícula que se ha vivido tradicionalmente.

Y claro que esta dinámica que muestra la película puede llegar a molestar. Ningún hombre está acostumbrado a verse apartado de las decisiones importantes y, por supuesto, ninguno quiere ocupar ese lugar.

Es por eso que cuando van al mundo real, "Barbie" buscando respuestas a sus preguntas; "Ken" también se encuentra en una constante búsqueda de su propia identidad. En el camino, se encuentra con miles de referencias que considera masculinas para poder ser más hombre que nadie y es cuando se pone sobre sus hombros todos los símbolos que tradicionalmente han dominado a los hombres: el machismo, la cerveza, las peleas para demostrar su fuerza, "El Padrino", los caballos, todo llevado al extremo.

Sin embargo, creo que cuando "Ken" lleva el patriarcado a BarbieLand lo hace como grito de atención para que "Barbie" vuelva a fijarse en él, no porque crea que es lo correcto. Es por eso que al final de la película por fin consigue verse a sí mismo por lo que vale y dejar a un lado su dependencia de "Barbie", con la frase: "I'm Kenough". Es un gran paso adelante para que los "Ken" escalen posiciones en su universo, lo mismo que llevan haciendo las mujeres desde las últimas décadas.

Y por último, me gustaría analizar el mensaje a todas las mujeres que como yo en nuestra infancia tuvimos la oportunidad de jugar con Barbies y que crecimos con una relación complicada hacia ellas. Por un lado, "Barbie" nos abría las puertas para imaginar un futuro en el que podríamos ser las mujeres que quisiéramos y tenerlo todo; por otro lado, ¿Quién podría alcanzar el estándar de belleza de Barbie? Este juguete aportó mucha presión social para que las mujeres nos veamos perfectas y hermosas, eso sí, siempre en tacones.

Y es que, durante muchos años, a las mujeres se nos han atribuido un conjunto de estereotipos físicos y sociales que han limitado nuestra capacidad como personas fuertes e independientes, además de que han cambiado el concepto de lo que es la belleza. Los roles de género le han impuesto determinadas funciones sociales al género femenino e ideas erróneas sobre cómo debemos actuar, vernos y vestirnos. Y es por eso que mi parte favorita de la película es el discurso que da el personaje de "Gloria" sobre el conflicto interno que vivimos aún hoy en día las mujeres, entre lo que somos, lo que queremos ser, lo que debemos ser y lo que los demás quieren que seamos. Se los dejo aquí para que lo disfruten y lo analicen igual que yo:

"Es literalmente imposible ser mujer Barbie. Eres tan hermosa e inteligente, y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena. Como siempre tenemos que ser extraordinarias, pero de alguna manera siempre lo estamos haciendo mal.

Tienes que ser delgada, pero no demasiado delgada. Y nunca puedes decir que quieres ser delgada. Tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso sería grosero. Tienes que ser jefe, pero no puedes ser mala. Tienes que liderar, pero no puedes aplastar las ideas de otras personas. Se supone que te encanta ser madre, pero no debes de hablar de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una mujer de carrera, pero también estar siempre al pendiente de otras personas. Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres, que es una locura, pero si lo señalas, te acusan de quejarte.

"Se supone que debes mantenerte bonita para los hombres, pero no tanto como para tentarlos demasiado o amenazar a otras mujeres porque se supone que eres parte de una sororidad. Siempre destaca y siempre sé agradecida. Nunca olvides que el sistema está amañado. Encuentra una manera de reconocer eso, pero también sé siempre agradecida. Nunca hay que envejecer, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca caer, nunca fallar, nunca mostrar miedo, nunca salirse de la raya. ¡Es muy difícil! ¡Es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o te dice gracias! Y resulta que, de hecho, no solo lo estás haciendo todo mal, sino que además todo es culpa tuya.

"Estoy tan cansada de verme a mí misma y a todas las demás mujeres enredándose en nudos para gustarle a la gente. Pero lo peor de todo es que si todo eso también aplica para una muñeca que solo representa a mujeres, entonces no hay solución para nosotras."

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]