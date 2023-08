VIBREMOS POSITIVO

LACTANCIA MATERNA Y MADRES TRABAJADORAS

Del 1 al 7 de agosto se celebró la Semana Mundial de la Lactancia Materna con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), gobiernos y sociedad civil alrededor del mundo. El objetivo de esta celebración es crear conciencia y llamar a la acción sobre diversos temas relacionados con la lactancia materna.

Este año el tema principal fue la lactancia materna y el trabajo, con ello se busca defender los derechos de maternidad esenciales que promueven la lactancia materna.

En México 23.6 millones de mujeres tienen un empleo y 72.1 por ciento de esas mujeres son madres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2023. Eso quiere decir que poco más de 17 millones de mujeres trabajadoras tienen hijos. A ello habría que agregarle las mujeres que en algún momento de su vida profesional se convertirán en madres.

¿Pero sabemos cuáles son los derechos que tienen las madres trabajadoras en periodo de lactancia? En México, por ley, pueden disfrutar de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto (incluso pueden jugar con la manera en que se toman su incapacidad por maternidad), y de un período de lactancia hasta por 6 meses en el que podrán tener dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá una hora su jornada de trabajo durante esos 6 meses.

A primera vista se puede pensar que estos derechos que garantiza la Ley Federal del Trabajo suenan razonables, pero primero, ¿los tres meses de incapacidad les parecen suficientes para una madre que acaba de tener a su bebé? ¿Y qué decir del periodo de 6 meses en el que se le permite a la madre alimentar a su bebé por una hora o salirse una hora antes de su trabajo?

Parecería que la ley supone que en el centro de trabajo hay una guardería para que la madre pueda retirarse de su puesto y tomarse la media hora para alimentar a su bebé, o, que existe un lactario adecuado para extraerse su leche, almacenarla y llevársela a casa para alimentar a su bebé. Ninguno de los dos supuestos pasa en la mayoría de los centros de trabajo donde las madres mexicanas trabajan.

Recogiendo las experiencias que han tenido madres trabajadoras cercanas a mí, pude confirmar lo que ya sospechaba, es muy raro que un centro de trabajo tenga un espacio adecuado, higiénico y digno para extraerse su leche y almacenarla, algunas de ellas lo tienen que hacer en las oficinas, consultorios médicos o en los baños. Una de mis amigas me comentó algo que me hizo pensar, me dijo: ¿te imaginas comer tu lunch en el baño?

En esas condiciones están las mujeres trabajadoras que tienen que ir a extraerse su leche al baño de la oficina o peor, alimentar a su bebé en un baño, porque todavía muchas personas consideran que lactar en público es algo irrespetuoso y provocador.

Las mujeres trabajadoras la tienen difícil en otro ámbito de su vida, el de ejercer su maternidad y alimentar a sus bebés. En sus trabajos muchas veces no tienen las condiciones dignas para extraer y almacenar su leche, menos de tener una guardería cerca para salirse de su lugar de trabajo y alimentarlos en el momento. Y qué decir de los descansos que otorga la ley, en las ciudades muchas veces no es posible salirse media hora, ir a tu casa, alimentar a tu bebé y regresar al trabajo, y si se opta por salir una hora antes, a veces el tráfico ni siquiera permite llegar a las horas establecidas para que el bebé tenga su toma.

La OMS y la UNICEF recomiendan la lactancia materna exclusiva (LME) en los primeros seis meses de vida de un bebé porque les proporciona todos los nutrientes que necesitan para crecer y fortalecer su sistema inmunológico, incluso se recomienda que hasta los 2 años se alimenten con una combinación de lactancia materna y los alimentos adecuados a su edad. Evidentemente con las condiciones en las que la mayoría de las madres trabajadoras mexicanas trabajan no es posible siquiera proporcionarle al bebé LME los primeros seis meses de vida que son fundamentales.

La información más reciente de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 reveló que en México sólo 33 por ciento de niñas y niños menores de seis meses recibió leche materna exclusiva.

En la Semana Mundial de la Lactancia Materna se abordaron temas sobre cómo poder mejorar las condiciones de las madres trabajadoras en periodo de lactancia. Entre las recomendaciones surgieron: mayor flexibilidad en horarios y esquemas de trabajo para madres trabajadoras, instalación de lactarios en los centros de trabajo, sensibilización de las personas trabajadoras en general sobre la lactancia y su importancia, concientización de personal de mando sobre la lactancia y las condiciones que deben de otorgarse a las madres trabajadores, etc.

A nivel sociedad hay muchas más cosas que podemos hacer, por ejemplo, no juzgar a las madres si lactan o no lactan, o cuánto tiempo lactaron; si les parece mucho o poco; que si el método que utilizan para destetar a sus bebés, que si lactan en público sin cubrirse o cubiertas, que si usan sucedáneos de la leche materna o no, que si dan lactancia materna exclusiva o no... en fin, hay muchas maneras en que las madres que lactan (o no) son juzgadas por la sociedad, cuando no sabemos realmente por todo lo que han pasado, lo que han intentado, o lo que necesitan sus bebés.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo y Fundación Femmex o, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @ ffemmex , igual en twitter y tik tok escribenos a [email protected]