Vibremos Positivo

DE VEZ EN CUANDO NOS HACE FALTA SÓLO REÍR

Muchas veces, cuando tengo un evento importante y ya no sé qué diablos ponerme (aunque mi clóset opine lo contrario) busco a mi hada madrina (que luego les presentaré) esa amiga que siempre está para ayudarme a escoger el outfit perfecto para cada ocasión.

Hoy fue uno de esos días, porque esta semana tengo dos de esos eventos. Me pasé un buen rato ahí poniéndome y quitándome lo que ella me iba diciendo y finalmente estuvimos de acuerdo en los atuendos correctos para cada evento. Nos quedamos platicando un rato más hasta que le dije:

"Ya me voy porque tengo que escribir mi columna y no tengo idea de qué voy a hablar hoy, porque como mi principal fuente de inspiración para escribir es lo que me está pasando en ese momento, últimamente mis columnas andan también, un poco estresadas, igual que yo, siempre, y ya he de traer a la gente hasta el gorro de mis nervios, de mis miedos, de mis aprendizajes etc".

"Escribe de algo superficial y ligero, como la moda (me dijo una de las personas que más sabe del tema) "o algo que nos dé risa porque a todos nos hace falta reírnos" (y pensé que eso justo es lo que voy a hacer, escribir lo más superficial que he escrito en este espacio.)

Como siempre que la veo, me fui de ahí sintiéndome la cenicienta transformada en princesa y me quedé pensando en que además de que, efectivamente, a todos nos hace falta reírnos y que el mundo de la moda nos pueda parecer a todos un poco banal, qué importante el rol que juega en nuestras vidas sentirnos bien con nuestro cuerpo, sin duda, pero también con las cosas que le ponemos encima.

¡Cómo algo te puede hacer sentir una diosa y otra un esperpento! ¡O un color te puede dar luz en la cara y hacer que te veas radiante y otro te apaga totalmente!

Creo que una cosa que uno va aprendiendo con los años y que sin duda hace toda la diferencia, es conocer tu cuerpo, tus formas, tus cosas a resaltar y las otras a ayudar y saber qué cortes le quedan y cuáles.

Entender que no te va a quedar lo mismo que a todas las demás, porque no eres todas las demás, y que sufrir todo tu evento, porque el disfraz te aprieta y no puedes respirar simple y sencillamente, no vale la pena.

Sí, el outfit perfecto puede hacer maravillas por nuestro ánimo y nuestra autoestima, pero definitivamente tener amigas que te digan: "No te pongas eso, pareces chile relleno" (aunque estés entercada en ponértelo) o "¡wow!, claro que ponte eso, se te ve increíble" (aunque no te atrevas, porque es cero tu look habitual) es una enorme bendición.

Saber qué usar para cada ocasión es sin duda un arte y definitivamente otra básica en la lista es entender que por más cuerpazo que tengas: hay edades para todo, no puedes vestirte de chava de 18 cuando tienes 50.

Ya sé que me van a decir que "cada quién es libre de hacer lo que quiera" y sí, sí es totalmente cierto, pero es igual de cierto también que vestirte de acuerdo con tu edad (que por supuesto no tiene que querer decir: anticuada o sin onda) y a tu cuerpo, te hará verte infinitamente más joven (y digna) que disfrazarte para tratar de aparentar 20 años (o 10 o 5 o 15 menos) y adoptar el look oficial de las chavitas pensando que te lo puedes plantar perfecto porque la juventud es una actitud. No. No es.

La edad es la edad, punto final. Y siempre se nota. ¿Y saben qué?: ¡Eso está bien! ¿En qué parte de la historia vernos de la edad de la que tenemos se volvió un motivo de vergüenza? Los jeans embarrados, con el zapato de ultra tacón, con la camisa pegada y súper escotada, con las extensiones, con las cejas, con las uñas de gel, con las pestañas y todo el Botox de la ciudad, lamento decirles, no engañan a nadie y en la enorme mayoría de los casos ¡El resultado es incluso envejecedor! Entonces, efectivamente cada quien puede hacer su santa voluntad, pero aprender a buscar cosas que te favorezcan, te veas y te sientas cool y te permitan mantener tu dignidad, para mí, es siempre mejor opción.

Creo que lo más importante en cuanto a la moda es sin lugar a dudas y asumiendo totalmente que no estoy descubriendo ningún hilo negro: que lo más importante de la moda… es que te acomode.

Lo más importante de un look es que se note que te sientes bien con él, y que sientes que eres la reina del lugar, aunque seas solamente tú la que así lo piense. Para verse bien hay que sentirse bien con uno mismo. Se puede uno atrever a muchas cosas, verse sexy, moderna, actual, elegantísima, original, o como quieran verse, sin tenerse que vestir de menos años. Hay que atreverse a probar cosas diferentes y darnos una refrescadita siempre que haga falta, obvio sí, pero lo primero, lo primero, lo primero: es apropiarnos de nuestros años y decidir vivirlos con lo que tenemos aprendiendo a sacarnos el mejor provecho.

Y, finalmente, como lo dije anteriormente en cuanto a la importancia y la urgencia de reírnos más seguido: el mejor accesorio que puedes ponerle a lo que te pongas hoy es una sonrisa y la paz de sentirte bien dentro de tu piel, y eso aplica para unos jeans, o para el mejor y más elegante vestido de diseñador.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]