VIBREMOS POSITIVO

VIVIENDO RÁPIDO, SINTIENDO POCO

Vivimos a un ritmo frenético donde las cosas las queremos ya. Sin esfuerzo, sin detalle, fácil. Ya no hay tiempo de nada, todo tiene que ser lo suficientemente rápido, lo suficientemente atractivo para captar toda nuestra atención sino estás muerto. Y así nos pasa la vida.

Parece que el tiempo es una moneda cara de la cual pocas personas están dispuestas a compartir. Ya no nos da cuando la realidad es que tú no te lo das. Pararnos para apreciar las cosas simples que suceden por la naturaleza de la vida están infravaloradas cuando la realidad es que no dejan de ser mágicas y necesarias: disfrutar de un atardecer, contemplar la luna llena, tomar un poco de sol, un largo paseo solitario, ver llover… Permitirse disfrutar del tiempo disponible con estos momentos por muy insignificantes que parezcan, tienen todo su deleite y su manera de existir. ¿Por qué queremos correr? Tendemos a acelerarnos sin saborear lo placentero que es ir lento y apreciando los diferentes matices de la vida misma.

Con este maratón que llevamos cada uno de nosotros en nuestra vida personal es muy fácil perder ese preciado tiempo divagando en el pasado nostálgico o en ese futuro incierto, yéndonos hacia atrás o hacia muy delante sin disfrutar y considerar nuestro presente. Vivimos tan apresurados con esta carrera personal que en muchas ocasiones acabamos desorganizados y perdiendo ese respetado tiempo procrastinando sin compromiso ni construcción.

Vivir el presente es para valientes. Estar en lo único que existe, de lo único que es. Animarse a sonreír sin demasiadas razones, sin planes ni recuerdos. Animarse solo a sentir en ese mismo instante. Aquí y ahora. En cuanto te percibes en ese mismo momento, dejas de correr desarrollando más sensibilidad, más empatía, registro y suavidad. Esto sería todo un desafío y al mismo tiempo un privilegio para la humanidad.

Siento que el corazón late más fuerte si se encuentra latiendo al ritmo de la vida/universo, dándole sentido a cada uno de nuestros latidos creando una música al son de la propia vida. Aprender a vincularnos para sentir bonito creando conexiones y posibilidades también se necesita tiempo de calidad.

¿A dónde vamos tan rápido? Desaceleremos un poco el ritmo y aprendamos a dar simples paseos donde nuestro presente nos pueda embelesar con momentos únicos, abrazando esa posibilidad tan hermosa de hacer contacto con el cuerpo, el alma y el corazón.

Desacelera.

