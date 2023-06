VIBREMOS POSITIVO

LA GRATITUD

¿Qué tanto agradeces? ¿Sólo lo haces cuando recibes un bien o un favor? La gratitud es uno de los sentimientos que menos nos trabajamos habitualmente. Tendemos a pensar que la gratitud es un sentimiento consecuencia de algo que recibimos por parte de alguien pero pocos la ven como una actitud que necesita cultivarse en el día a día.

La gratitud es a la vez un sentimiento que trae luz y calor a nuestro interior y una emoción exterior, que en ocasiones incluso es capaz de hacernos cambiar nuestras pautas de comportamiento con el propósito de aprender a tener más humildad.

En estos días que me encontraba regresando nuevamente a Ciudad de México después de un mes en mi querida patria me dio qué pensar sobre el acto de ser agradecido por el simple hecho de respirar, de estar vivo. Yo especialmente me sentía afortunada y muy agradecida por tener los recursos económicos suficientes para poder visitar a mi familia y amigos para llenarme de ellos. Agradecida por gozar de buena salud física y mental. Agradecida por ser parte de este mundo donde con integridad y respeto intento ser un buen ser humano para mí y para los demás. Gratitud en definitiva por mi vida, por lo que soy, por lo que está, por lo que tengo y por lo que vendrá.

Si reflexionamos un poco sobre esto podemos comprender su profunda influencia sobre la psicología humana, su relación con la alegría, la esperanza y la necesidad de cultivar el agradecimiento. La emoción que genera nos beneficia creando un efecto de respeto y unión. Aquí no solo se habla de agradecer las cosas materiales o aquellos favores que recibimos, sino a ser conscientes de nuestro alrededor, de nuestro mundo interior, a ser agradecidos ante un acto de caridad, un buen consejo o una enseñanza que podamos recibir y darle una bofetada al orgullo y egoísmo.

Hoy especialmente agradezco a esas personas mágicas que llegan a nuestras vidas a sanar, a construir, a inspirar, a abrazar cada parte de nuestro mundo tan imperfecto para hacerlo un poquito mejor. Gracias.

Y tú, ¿A qué o quién le agradeces hoy?

