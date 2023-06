vibremos positivo

HORA DE HACER LIMPIEZA EMOCIONAL

Ya es primavera y eso significa que es momento de hacer una limpieza, cada 6 meses procuro sacar todo lo que está dentro de mi vestidor, probarme absolutamente todas y cada una de las prendas que ahí guardo y elegir una por una cuál se queda y cuál se va, esto me sirve mucho para renovar mi guardarropa, pero últimamente me he dado cuenta que no debo hacer limpieza solo de mi clóset y de la ropa que ya no uso o que ya no me queda o ya no me gusta, sino también de todas esas personas, amistades y relaciones tóxicas que no le aportan nada a mi vida, personas que me he dado cuenta que me causan más daño que bien y llenan mi vida de complicaciones que no necesito y que tampoco las quiero.

En algún punto de la vida, alguien me dijo que tener muchos amigos es lo mejor, que la única manera de evitar estar sola era rodearme de miles de personas que me sigan la fiesta y que siempre tengan un plan para que no me aburra el fin de semana, pero, la verdad es que esa es la mejor manera de estar rodeada de extraños con los que no tengo nada en común, más allá de que nos gustaba el mismo drink cuando salíamos de antro, esos "amigos" en los que no puedo confiar ya son de esos que tienden a desaparecer cuando tienes un problema.

Hoy quiero reflexionar algo junto con ustedes y que juntos dejemos algo muy claro, tu vida social es una de esas áreas de la vida en las que tienes que aplicar el minimalismo, no quiere decir que saques a todos de tu vida y te vayas a vivir a una isla tu solo, sino que, en la medida de lo posible, debes reducir tu lista de "amigos" a esas personas en las que en verdad cuentas 24/7, en la fiesta, en una plática profunda y sincera, cuando tienes un problema, cuando solo quieres desahogarte o llevándolo al extremo, cuando necesitas a alguien que te ayude a esconder un cuerpo.

Tener miles de amigos puede ser muy divertido porque tienes más fiestas, más planes locos, más regalos de cumpleaños, etc. pero, al final de cuentas, y esto lo aprendes cuando creces y maduras y empiezas a ocuparte de cosas más serias, tener un grupo pequeño, pero confiable, de amigos puede ser increíble, muchas veces es mejor calidad que cantidad en cuestión de confiarle tu vida a otra persona, ¿para qué quieres 30 amigos que nunca están cuando realmente los necesitas, si puedes tener 10 que darían su vida por ti?, el problema es que dejar ir a las personas es difícil, siempre tienes un pretexto para no hacerlo y hasta te sientes mal de "cortar" aunque sabes que es lo mejor.

La pregunta de los 64,000 ¿A quién debemos sacar de nuestra vida?

• A los que te hacen drama por todo, si alguien solo se comunica contigo para hacerte berrinches y reclamarte cosas, entonces no están pensando en ti, sino en lo que ellos quieren y eso no es exactamente una amistad.

• A los que te mienten y constantemente te inventan cosas para no estar ahí cuando lo necesitas, entonces es momento de darte a la fuga.

• A los que te dejan en visto durante meses y nunca te contesta los mensajes, ese no es tu amigo y prácticamente te lo está diciendo con sus acciones.

• A tus "amigos" de redes sociales que realmente no conoces, que tengas 400 amigos en Facebook no significa que tengas 400 amigos en la vida real.

• A tus tías, primas, cuñadas etc. juzgonas, son familia y no puedes hacer nada al respecto, pero si puedes limitar el contacto y ponerles un alto cuando cruzan límites y empiezan estresarte.

• Al amigo que siempre te mete en problemas.

Analiza qué amistades realmente le aportan algo a tu vida y cuáles están ahí de relleno, quienes te apoyan en cada decisión o nuevo proyecto y quienes hacen acto de presencia solo cuando existe la promesa de una buena fiesta. Pregúntate a ti mismo ¿esta persona trae felicidad a mi vida? Si la respuesta es no, entonces déjalo ir.

Obviamente no va a ser de la noche a la mañana y no va a ser fácil, probablemente tendrás que dar explicaciones a uno que otro amigo en común pero siempre piensa en tu paz mental y tu tranquilidad antes de pensar en el que dirán los demás de la limpieza que estás haciendo, lo que debes hacer es hablar con sinceridad, la gente que te quiere y te respeta lo va a aceptar, la que solo esta contigo por interés lo más probable es que pase de largo y ni cuenta sé de que ya no está en tu lista de amigos, habrá algún otro q se moleste contigo porque lo estarás poniendo en una situación incómoda, tú se claro en las razones que das y si eso no funciona, siempre puedes fingir tu propia muerte o decir que te vas a mudar a Corea del Sur y ahí no hay internet.

