vibremos positivo

THE WELLBEING SUMMIT BOGOTÁ

¿Por qué es importante generar consciencia sobre bienestar?

¿Por qué en la sociedad actual no paramos de correr y nos perdemos del día a día, de la familia, de nosotros mismos?

Llega a Colombia la primera Cumbre Iberoamericana de Bienestar para el Cambio Social del 13 al 16 de septiembre de 2023: un evento que reúne a líderes del cambio social, gubernamentales, artísticos y empresariales que trabajan en la intersección del bienestar colectivo.

The Wellbeing Summit Bogotá será un encuentro de tres días con charlas innovadoras, conversaciones, paneles de discusión, talleres y experiencias ancestrales que explorarán las dimensiones del bienestar y las conexiones entre el bienestar individual, organizacional y social. Los panelistas discutirán sobre la noción de cómo una cultura de bienestar profundamente arraigada puede alterar e informar nuestro enfoque para impulsar un cambio sistémico positivo, promoviendo una nueva conciencia sobre el bienestar en Iberoamérica.

En el encuentro, las artes jugarán un papel integral en el desarrollo de una nueva consciencia para el bienestar interior, al proporcionar una mayor comprensión y expresión de la experiencia humana. Durante la cumbre, los visitantes encontrarán diferentes experiencias artísticas a través de una selección de exhibiciones y un vibrante programa de artes escénicas y conciertos.

Con la participación de más de 40 ponentes y artistas, el evento ofrecerá a los participantes la oportunidad de vivir una experiencia interactiva, explorando en qué se convierte el cambio social con el bienestar interior en el centro. Charlas y talleres inmersivos inspiradores y creativos unirán a artistas y oradores para examinar una amplia gama de temas que incluyen la neurociencia, bienestar emocional, bienestar físico, trauma intergeneracional, espiritualidad y rituales, migración, educación, longevidad, seguridad alimentaria, bienestar en las organizaciones, bienestar en las empresas, clima, y tecnología para el bienestar.

Para mayor información sobre el encuentro pueden visitar www.thewellbeingsummitbogota.com y realizar su solicitud de participación.

El Primer Summit Iberoamericano de Bienestar llega a Colombia.

• Con la participación de más de 40 ponentes y artistas, la Cumbre traerá ponencias, talleres, experiencias ancestrales de bienestar, exhibiciones artísticas y un vibrante programa de conciertos a Bogotá.

• Los ponentes y artistas participantes incluyen: Dr. Richard J. Davidson, Ismael Cala, Mar Cabra, Ricardo Silva, Piedad Bonett, el cantante Fonseca, entre otros.

• Los co-creadores y aliados incluyen: Fundación Gratitud, Coimpacta, Fundación TAAP, Aid for Aids, Fundación mi Sangre, Unidos en Red, Vibremos positivo y Riaño Producciones, en alianza con The Wellbeing Project y con el apoyo de The Self-Investigation.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020, @thewellbeingsummitbogota2023 escribenos a [email protected]