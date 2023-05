VIBREMOS POSITIVO

LA MANERA EN QUE NOS NOMBRAMOS

De unos años hacia acá hemos pasado por un proceso gigante de cambio en muchas cosas y entre esas cosas, está la apertura en la forma de vernos y de nombrarnos.

Hay muchísimos libros, perfiles en redes sociales, expertos en desarrollo personal, coaching y demás, que hablan de la importancia que tiene el cómo nos llamamos a nosotras, nosotros y nosotres mismes. Las mamás o hasta nuestras maestras, suelen recordarnos siempre que si nos "tonteamos" todo el día o que si nos hablamos de manera "amorosa" eso mismo se refleja en quien somos. Es como una canción que está repitiéndose en nuestro oído (o dentro de nuestra cabeza) todo el tiempo y terminamos creyéndonos que somos esa persona. Por eso la manera en que nos autonombramos importa.

Ahora que estamos aprendiendo sobre diversidad en identidades y preferencias y hemos descubierto que hay personas no binarias, binarias, cis, trans, pansexuales, asexuales, homosexuales y un etc., que muchas personas estamos tratando de entender. En este camino andamos y justo por eso es importante observar la manera en que nos nombramos.

¿Quién eres? ¿Cómo eres? Cuando te preguntan eso, tú seguramente respondes si eres hombre o mujer y das tu nombre. Tan importante es saber quiénes somos (en general) que respondemos con estas dos cuestiones en particular. Soy Cristina y soy una mujer mexicana.

Nos nombramos según eso que nosotras sentimos que somos y que, al final, define quienes somos. Pero... ¿qué pasa si eso que sentimos o pensamos es distinto a cómo las otras personas nos perciben o nos han designado? Pues las mujeres y los hombres trans y las personas no binarias en algún momento se dieron cuenta de que se sentían diferentes a eso que la sociedad les llamaba y por eso han decidido nombrarse de otra manera.

En ocasiones sucede que una persona nace con ciertos genitales que ante lo normativo indica que es "niño o niña" pero en algún punto se da cuenta que no, no se siente así y no es lo que le han asignado ser. Y por ello no se quiere autonombrarse de esa manera ni que se usen pronombres equivocados. Así que esa persona decide decir su sentir y seguirlo y nombrarse de otra manera: hombre o mujer trans. No es tan difícil de entender.

También hay personas que no se sienten identificadas con ninguno de los géneros sin importan el sexo de sus genitales. Deciden que la clasificación hombre-mujer se queda corta, o simplemente que los roles que nos enseñaron pueden ser limitantes por lo que su identidad es "no binaria" y pueden adoptar vestimenta, conductas o pronombres neutros o indistintos y variables.

Y eso está bien.

Todo esto viene a razón de que en el activismo menstrual nos referimos a "personas menstruantes" a todas, todos y todes elles: seres humanos que han decidido nombrarse de equis o ye forma pero que tienen una matriz y menstrúan mujeres, hombres trans o personas no binarias. En Fundación Femmex no les dejamos fuera y les vemos, por eso les mencionamos, les nombramos.

Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, "de las personas que se autoidentifican como LGBTIQ+, el 38.4 por ciento es trans. Según datos de la OMS entre el 0.3 y 0.5 por ciento de la población mundial es trans... digamos que 6 millones de personas. Y eso, las que lo admiten y en donde existe algún sistema de censo que les incluya.

Pocas, muchas o muchísimas, es importante respetar cómo se nombran y hacerlo como lo piden, porque, como lo reflexionamos al principio: sí importa. Importa cómo nos llamamos y cómo les llamamos a las, los y les otres.

Todas las personas menstruantes pasamos por lo mismo: una primera menstruación, facilidad o no para gestionarla, quizá dolores, estigmas, miedos, tabúes y la menopausia. Mujeres, hombres trans y personas no binarias con matriz están en el mismo barco y son parte de nuestro movimiento: les vemos y seguiremos trabajando para que exista una menstruación digna para cada persona que menstrúe. Se nombren como se nombren.

