VIBREMOS POSITIVO

"DECIR, TE QUIERO"

¿Por qué la gente no se dice tanto te quiero a pesar de sentirlo? Llevo varios días pensándolo y viendo cómo a veces por miedo a que no nos lo devuelvan o nos sintamos expuestos a nuestros sentimientos lo callamos y qué malo es callar. Recuerdo muchas de las veces que hice mudos mis te quieros por el simple hecho de no estar segura de ser correspondida, por creer que no era el momento correcto o por pensar que daba igual no decirlo… pero qué equivocada estaba. Cada vez que he verbalizado un te quiero genuino, auténtico y sintiéndolo de verdad me he sentido fantásticamente bien. A la familia, a la pareja, a los amigos, a los compañeros de trabajo incluso a las mascotas. A todos ellos les agradezco que me hayan dado la confianza y sobre todo la inspiración para decirlo.

Yo crecí en una familia que aunque nos demostrábamos diariamente que nos queríamos mucho no éramos esa clase de personas que se lo decían. Podíamos apoyarnos, defendernos, darnos cariño y abrazos pero verbalizar un te quiero no era lo normal en casa y si lo hacías, realmente pensarían que algo no andaba bien contigo. Tal vez en aquella época de mi niñez no era tan común decirlo, creo que mi entorno tampoco lo hacía y esto me refiero a las familias de mis amigas y amigos. Parecía que lo importante por aquel entonces era que no te faltase de nada en el más sentido literal y así era la manera de querernos y demostrárnoslo. Curiosamente esta dinámica en casa fue cambiando desde el momento que dejé mi ciudad y me fui a vivir lejos de ellos.

Al marcharte te enfrentas a nuevos retos, descubres facetas que desconocías de ti y te sorprendes y también te dejas sorprender por el mundo. Aprendes y amplías tus perspectivas; desaprendes y a base de algún golpe y unas cuantas lecciones, creces en humildad. Evolucionas y añoras a partes iguales. Cuando aparece ese sentimiento de pura nostalgia es cuando te borbotean esas dos sencillas palabras que de algún modo se vuelven necesarias decirlas y sentirlas. Ese momento fue que algo cambió para siempre y ahí comencé a expresar abiertamente y con mucho sentimiento a los míos que los quería.

Fui la precursora que comenzó a decirlo ante la falta de contacto físico viviendo en el otro lado del mundo. Es realmente increíble cómo te vuelves más sensible y consciente cuando tienes lejos a los tuyos. La falta de un buen abrazo, de sus sonrisas que las extrañas, fechas señalas, las veces que me caí y un cúmulo de mucha falta de ellos, me llevaron a comenzar a declararles lo mucho que los quería y de cómo les extrañaba. Realmente necesitaba decirlo y a partir de ahí los incité a que también lo hicieran conmigo. Hoy por hoy no concibo cortar una llamada con mis padres, mis hermanos y mi gente favorita sin antes decirles lo mucho que los quiero.

Creo que cuanto más amor das, más recibes y más fuerte se hace ese vínculo, y los vínculos son mapas, hacia nosotros mismos y hacia nuestras relaciones humanas. Puedes percibir increíblemente la fuerza de estas dos palabras en cuanto las dices, si tienes la oportunidad de verle la cara a la persona que se lo estás diciendo es muy especial sobre todo porque gracias a tu generosidad de amor se le dibuja la más bonita sonrisa. Es un regalo. Estas dos palabras las puedes decir susurradas al oído o gritarlas a pleno pulmón. Puedes escribirlas, puedes cantarlas y puedes llorarlas; son muchos los matices donde puedes vivirlas pero independientemente del contexto donde te encuentres con estos Te Quieros es un verdadero placer decirlo y escucharlo. Nos hace felices. Nos hace bien.

Y como hace unos días atrás decía mi querida amiga Marta donde curiosamente yo ya andaba con este escrito, por favor… Llena tu vida de Te Quieros.

Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @susbauti, @lnt_therapy, escríbenos a [email protected]