VIBREMOS POSITIVO

ELLA NO ES MI MADRE

Ella, que me dio sus mejores años, que me amamantó, me alimentó, que me vio dar mis primeros pasos, escuchó mis primeras palabras, mi primer sonrisa, mi primer puchero.

Ella que me preparaba el desayuno, la comida y la cena, que me esperaba para comer, que me calentaba las tortillas, que incentivaba la sobre mesa, la plática, la risa, que se sentaba conmigo a hacer mis tareas, que me corregía la ortografía y sacaba punta a mis lápices.

Ella, que me educó, me vistió, me abrochó las cintas de los zapatos una y mil veces, que me peinó, que me boleaba los zapatos, me aplaudía en los recitales, ella que celebraba mis logros y lloraba mis fracasos.

Ella, esa señora que me dio la vida, no es mi madre.

Ella que me vio crecer, cambiar de cuerpo, explorar mis primeros romances, que me curó el corazón roto, que intento que no sufriera, que me ayudo a entenderme y aceptarme, que me abrió las puertas del mundo, que me vio irme para no regresar.

Ella que me dejó volar, que me llamaba a lo lejos, que me procuraba con ayuda del teléfono, para estar presente, para compartir lo que pasaba en mi ausencia, para conocer lo que pasaba en mis aventuras.

Ella que me apoyó, que se preocupó, que lloró de rabia, de alegría, al no poder lograr solucionar mis problemas.

Ella que me amó sin entenderme, que aprendió a dejarme ir, a dejarme vivir, a que aprendiera por mi propia cuenta de mis errores, pero que siempre estaba para levantarme, aconsejarme, abrazarme.

Ella que se preocupa por su esposo, por sus hijos, por sus nietos, por su familia, por mí, por nuestra unión, por querernos, a su forma, con su libertad, con la nuestra, con las ganas siempre de mejorar, de avanzar, de ver la vida práctica, de ver la vida simple, de ver la vida feliz.

Ella, esa señora, no es mi madre.

Porque madre puede ser cualquiera, madre hoy en día, para muchas, es una meta, un logro, un deber ser, un cumplir con.

Y ella, ella, no es mi madre, es mucho más que eso, es mi amiga, mi aliada, mi fuerza, mi ejemplo, mi centro, mi pilar, mi impulso, mis alegrías, mis tristezas, mi reflejo, muy mi reflejo, mi pasado, mi presente, mi futuro, mi vida entera, la mujer que esta mi lado, siempre.

Ella, no es mi madre, esa señora es mi TODO.

¡Te amo ma!

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020, escribenos a [email protected]