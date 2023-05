Vibremos Positivo

TÚ ERES TU AMOR MÁS GRANDE

Cuántas veces no decidimos aferrarnos a algo o a alguien por temor a lo que pueda pasar después, decimos: más vale malo conocido que bueno por conocer, nos quedamos con alguien que muchas veces nos lastima por miedo a estar solo y no estoy hablando solamente de una pareja, esta puede ser una relación con tus padres, con una amiga o en el peor de los casos contigo mismo, muchas veces somos nosotros mismos nuestro peor enemigo y no nos damos cuenta.

Decirle "hasta aquí llegué" a una persona o situación que te está haciendo pedazos la cabeza y rompiendo el alma, es salvarse la vida, no lo dudes y salte de ahí, seguramente lo que está afuera es mucho mejor que lo que estás viviendo, no tengas miedo.

Decimos que el amor duele, pero eso no es cierto, no es así, o no debería de ser así y en ti está decidir dar el paso para irte a un lugar donde seguramente vas a encontrar felicidad, consuelo, confort y mucho, pero mucho amor propio y eso lejos de doler te va a dar la mayor felicidad de la vida, porque lo hiciste por ti y por amor a ti.

Duele la soledad, duele la hipocresía, las palabras duelen, las mentiras duelen, el rechazo duele, el silencio duele, el olvido duele y perder a alguien que amas duele, pero el amor, y sobre todo el amor propio, ese nunca duele.

¿Por qué decimos que el amor duele?, ¿Te dolería si te trataran bonito? Si te aman, te respetan, te valoran, te toman en cuenta, te preguntan cómo estás, se preocupan por ti cada día, y a tu opinión le dan valor, esas son acciones de amor, eso para nada debe de dolerte, y si donde estás recibes todo lo contrario entonces estas en un lugar donde no hay amor, hay codependencia, costumbre, o masoquismo puro, pero nunca amor.

El deseo de aferrarnos a las cosas o personas que nos lastiman solamente por miedo a lo que vendrá tampoco es amor y cuándo te liberas todo cambia, es ahí donde empiezas a sanar y descubrir el verdadero significado de la palabra amor, es cuando tu amor por ti vale más que el amor que creías tener por la otra persona que dejo de valorarte.

Es verdad que el tiempo nos va quitando posesiones, relaciones, personas y salud y muchas veces cuestionamos el porqué, pero es el ciclo de la vida, las cosas cambian, generalmente para bien, acuérdate que el mundo no es estático, y si no lo es, ¿Porque pretendemos que nuestras relaciones lo serán? La gente cambia para bien o para mal y cuando la persona que está a tu lado empieza a restarte en lugar de sumarte, entonces, es en ese momento donde debes decir: adiós, hoy me escojo a mi por sobre todas las cosas.

Yo sé que a veces no estamos preparados para soltar, nos han enseñado a aferrarnos y no aprendimos a fluir, a aceptar, no es fácil entender cuando debemos de deja ir, pero siempre te sentirás mejor después de alejarte de todo aquello que te quita la paz y la tranquilidad.

Recuerda que nunca es tarde para volver a empezar, para rodearte de gente que te sume o más bien que te multiplique, todo depende de uno mismo, tu generas ese cambio, no esperes a que llegue algo externo para hacerlo, activa tu fe, ten compasión y humildad para ti mismo, perdónate, quiérete, cúrate, ármate, abrázate, cauteriza tus heridas y vuelve a soñar otra vez y con más fuerza.

"El secreto no es correr detrás de las mariposas… es cuidar el jardín para que ellas vengan hacia ti". Tú eres ese jardín que debes de cuidar y así puras cosas buenas llegaran a tu vida, métete en la cabeza siempre que tú mereces a alguien que te ame como tú eres capaz de amar. No te conformes con menos y recuerda que tú estás antes que nada.

