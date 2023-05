Vibremos positivo

Estas últimas dos semanas he tenido la oportunidad y el privilegio de convivir muy de cerca con mi sobrina, (hija de mi hermana) ese ser superespecial que me hizo tía hace 24 años, la misma que hace 8 meses me hizo tía abuela; Cosa que nunca le voy a perdonar, porque el simple hecho de decir que soy tía abuela ya me convierte inmediatamente en una mujer de por lo menos 97 años, y la verdad no estoy de acuerdo; Sin embargo, la perdono solamente cuando veo a esa personita que, en cuanto me acerco a él, me ve y me sonríe, y hace que deje de pensar en cualquier otra cosa que no sea como hacerlo reír a carcajadas, ese ser de 8 escasos meses me tiene loca de amor y hace que se me olvide cualquier dolor, problema o malestar que pudiera sentir a cualquier hora del día o de la noche.

El caso es que, como pasamos unos días juntos en la playa, tuve la oportunidad de leerle bastantes libros y cuentos, porque a los niños hay que inculcarles el valor de la lectura desde chiquitos ¿no? Y que mejor que su tía abuela para hacerlo de la manera más divertida, sin embargo, ya a mis cuarenta y tantos años de edad y con el entendimiento que uno tiene a estas alturas de la vida, me di cuenta al volver a leer todos esos cuentos de príncipes y princesas que nos cuentan desde el inicio de los tiempos, que realmente hemos vivido en un enorme engaño.

Los cuentos de princesas nos hacen creer cosas de la vida y en especial de las relaciones de pareja que solamente existen en los cuentos que nos cuentan, la realidad de la vida es otra y entonces es cuando me pongo a pensar, ¿Cómo contarles a los niños historias y cuentos de fantasía, pero dándoles un poco más de realidad de la que nos dieron a nosotros de niños? ¿Cómo explicarles que la realidad es otra? ¿Es necesario que sepan desde chiquitos que las historias de los cuentos es lo más lejano a lo que les va a suceder? O ¿Los dejamos vivir su fantasía como nosotros vivimos la nuestra en su momento?

Porque estoy completamente convencida de que, no conozco el país de las maravillas, ni tengo la belleza de Blancanieves, tampoco tengo el pelo largo de Rapunzel y sobre todas las cosas, por amor de dios, no canto como la sirenita. Yo vengo de otro lugar, yo definitivamente soy de otro cuento; Uno llamado realidad, donde las princesas se rescatan solas y besan sapos que nunca se convertirán en príncipes.

¿Se han puesto a pensar que quizá, las mujeres no buscamos un príncipe? Chance queremos un hombre de verdad, un ogro como Shrek que se juegue la vida por su Fiona, un loco, un Quijote de la Mancha, que pelee a muerte por su amada Dulcinea.

No queremos siete enanos, y tampoco palacios, o castillos, ni que nos prueben zapatillas, ni siquiera joyas, esas nos las compramos nosotras solas, y tampoco soportamos ya a las malvadas brujas, no tenemos por qué hacerlo, y nos basta solo con un ser como la bestia, que nos ame como él ama bella.

Si, yo soy de otro cuento definitivamente, uno mucho más bello, donde no hay dragones, ni hadas madrinas, tampoco pócimas de amor, ni hechizos que te solucionen la vida. Mi cuento no siempre termina en ”Fueronfelices para siempre”, aquí se llora, y muchas veces se sufre, pero se aprende. Y eso también está bien, a eso venimos aquí, a aprender, a crecer y a evolucionar.

Podemos rompernos, quedar hechas pedazos, pero nos reconstruimos una y mil veces. Somos valientes, y estamos acá para despertar a nuestro propio amor y a nuestro propio valor. Mi cuento es diferente, porque ese lo escribo yo, y el tuyo lo escribes tú, y así cada quien escribe su propia historia.

Este es justamente el mensaje que quiero transmitir a mi sobrino y a todos los niños que están en el momento de leer esos cuentos que, a mi forma de ver, ya no cuentan la historia de las princesas de hoy en día.

