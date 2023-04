VIBREMOS POSITIVO

NIÑAS, NO SEÑORITAS, MUJERCITAS NI DAMITAS

Cuando tuve mi primer periodo me felicitaron porque "ya era señorita", a pesar de que el suceso me sorprendió en casa de una amiguita con la que jugaba a las barbies. Se acerca el día de las niñas y los niños y es un buen momento para reiterar, que las niñas siguen siendo niñas aun y cuando menstrúan, y que el cambio de etapa de vida en el plano socioemocional no lo determina el sangrado.

Esta costumbre que sigue arraigada en algunos contextos es inadecuada y puede causar confusión, pues sugiere una madurez o un estado de desarrollo que no se ha alcanzado. Además refuerza estereotipos que pueden influir en cómo las demás personas las tratan o en cómo ellas se sienten y aumentamos el riesgo de su sexualización normalizada.

Es importante desafiar estos usos aunque no sean malintencionados y fomentar desde las acciones pequeñas, como el cambio de lenguaje, una noción sana en todos los sentidos sobre lo que es la menstruación.

La menarquía es un cambio importante en la vida de una nena, pero no la convierte en mujer, no la vuelve señorita y no es apropiado acotarla a el inicio de la capacidad de ser mamá. Debemos tener respeto hacia ellas y crearles un ambiente seguro sin presiones innecesarias.

Si tienes en casa a una pequeña que ronda los 9 a los 12 años, es importante prepararte para conversar con ella. La información que recibe en la escuela no es suficiente (basta dar una mirada a sus libros de texto), pero además necesita sentirse comprendida y que alguien de su red principal de apoyo le cuente que todo va a estar bien.

No importa si eres la mamá o el papá, este diálogo les corresponde como familia y puede ser una experiencia muy bonita si se aborda de una manera amorosa e informada.

Este próximo 30 de abril, feliz día a todas las niñas.

