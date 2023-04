VIBREMOS POSITIVO

ESCRIBIR PARA EL ALMA

Escribir hoy en día es una de las mejores terapias que puedes hacer para poder plasmar cada emoción que puedas estar viviendo en ese mismo momento y que de alguna forma necesites sacarla. Tal vez no tengas la oportunidad de ir a terapia, compartirla con alguien de confianza o simplemente es algo tan tuyo que en ese momento no quieres compartirlo… pero he de decirte que todo eso que nos amarga, preocupa y nos hace enojar o sentir tristeza es de gran importancia el poder extraerlo de nuestros adentros para darle espacio, atención y sobre todo transformación. Decir lo que sentimos libera, créeme.

Recuerdo perfectamente que desde muy pequeña me encantaba que me regalaran en mis cumpleaños o en Navidad un diario donde pudiera escribir todo aquello que me apeteciera y fuera secreto, porque claro, para mí en aquel momento era un juego y por supuesto todos mis diarios tenían candados para que ninguno de mis hermanos pudieran leer mis sentimientos, pensamientos e ideas infantiles y a veces profundas que ya albergaba desde niña. Luego a medida que me fui haciendo adulta dejé de hacerlo. Es muy curioso pero siendo niños somos mucho más auténticos, genuinos y reales que cuando nos hacemos adultos. A veces en la sociedad donde vivimos, el colegio y nuestras relaciones con otros, aquellos adultos que nos cuidaban y eran nuestros espejos y tantas otras cosas que sucedían a nuestro alrededor, nos iban programando sin darnos cuenta e íbamos perdiendo nuestra verdadera esencia.

Si puedes por un momento piensa qué hacías, qué te emocionaba o que te gustaba tener o hacer a tus siete años de edad y ahora obsérvate. ¿Sigues haciéndolo o siéndolo o ya literalmente desapareció de ti? Obviamente somos seres en constante evolución y puede suceder que las cosas que antes te gustaban te dejen de gustar, pero hay algo muy claro que viene de tu ser, que viene de tu luz interior, eso no suele cambiar y cuando lo haces o lo piensas se genera un cosquilleo de ilusión hacia dentro. Si lo perdiste, te invito a que lo vuelvas a hacer, a ser, a disfrutar.

Yo volví a retomar la escritura cuando me fui a vivir a Brasil. Fue la herramienta más voraz y práctica que pude encontrar en aquel momento de mi vida para poder darle voz a todos esos pensamientos y sobre todo a muchas emociones que estaba viviendo en aquella etapa de mi vida lejos de mi gente. Fue una época muy dura donde mi vida se tambaleó y perdí la seguridad que tanta falta me hacía y me sostenía.

Después de ese largo zarandeo, volvió a venir la claridad en mí donde sé que todos aquellos escritos que hice fueron el empuje perfecto para tomar las mejores decisiones y verme desde otra perspectiva más amplia de lo que estaba sucediendo y lo que era urgente hacer. Porque también debo de decirte algo muy práctico para cada escrito que hagas, y es que pasado un tiempo te recomiendo que los vuelvas a leer, ahí está la magia. De repente vas a verte y vas a poder agudizar tus decisiones porque no solo lo pudiste expresar aquel día en palabras sino que además con el tiempo fuimos cambiando, sucediendo otras cosas y seguramente verás la respuesta que en ese mismo día que escribiste con todo ese batido de emociones y sentimientos te nublaron para poder verla.

Otras de las ventajas que tiene escribir(te) es lo que ganas en salud porque el simple hecho de poder sacar toda esa basura que acumulas en ti ayuda que no comiences a somatizarlo con tu cuerpo, a enfermarte… sino que vuelves a ver un rayo de esperanza en tus días grises y a no solo entender todo lo que estaba pasando que es de gran importancia sino también a tomar las riendas de tu vida, tener claridad y poder avanzar en tu camino.

Te invito que cuando te sientas perdido/a, con cualquier emoción negativa que estés vibrando en ese momento lo escribas, no necesitas ser un gran escritor, la destreza es irrelevante aquí lo único que importa es plasmar en palabras, en frases, que sea sencillo y práctico para ti para poder sacar todo eso que te duele y te oscurece para transformarlo en lágrimas, en alivio, en sabiduría, en vaciarte por dentro para poder llenarte de lo que realmente te haga feliz.

Te deseo muchas páginas de escritura dignas de libertad emocional y transformación.

