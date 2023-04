VIBREMOS POSITIVO

EL ORIGEN DE TU PRESENTE

¿Cómo impactan los primeros años de vida en tu presente?

Desde el vientre de tu madre te fuiste formando, no solo tu parte física, también tu mente y tus emociones; y aunque no lo recuerdes ahí empezó todo lo que hoy es tu presente, tu origen.

Tus genes ya están marcados por tu árbol genealógico es decir tus antepasados, tus abuelos paternos y maternos, los bisabuelos y tatarabuelos, y aunque tú no los conociste ni los recuerdes, lo que ellos hicieron en su vida y dejaron de hacer, marcaron tus genes, por eso en ocasiones no entiendes por qué reaccionas ante ciertas situaciones y no comprendes muchos comportamientos, aun así, ese eres TÚ y ese es tu origen.

Durante el embarazo tu madre vivió situaciones que tú comenzaste a experimentar, escuchabas ruidos, voces, sentías alegría y tristeza. Por el cordón umbilical comías alimento que marcaron tus patrones, incluso puedes recordar diferentes sabores cítricos, dulces, amargos.

Cuando yo nací, luche por salir del vientre de mamá, fue la primera vez que tuve que esforzarme y empujar fuerte con mi cabeza, a mi mamá se le rompió la fuente y sus músculos comenzaron a apretarme, yo estaba cómoda comiendo y flotando en líquido amniótico, pero era mi momento de CRECER y mi papá me motivó, me gritó por mi nombre pegando su boca a la panza de mamá "ya te quiero conocer", era momento de llegar al mundo. Sentí las manos calientitas de papá cuando me recibió al salir de la cavidad de mi madre, y experimenté muchas emociones al nacer, me puse a llorar pues estaba asustada, pero sentí que todos estaban alegres al recibirme.

Probé la leche materna, calientita y aunque fueron pocas gotas, fueron suficientes pues mi estómago era del tamaño de una almendra. Mi mamá primeriza no sabía cómo hacerlo, me cargó con fuerza y me sostuvo para alimentarme, mi papá lloró, pero no tuvo miedo al cargarme, me agarró con certeza, y fue ahí donde conocí la fuerza que llevo en mi alma.

Al paso de los días yo estaba con mi mamá en un cuarto muy acogedor y con poca luz, a ratos ella me llevaba a tomar el sol, recuerdo cómo disfrutaba su calor sobre mi rostro mientras mi mamá me platicaba. Todas las demás experiencias durante mis primeros años de vida no las recuerdo, pero están guardadas en mi inconsciente y formarán mi personalidad.

Te haz preguntado ¿por qué lo que estoy haciendo en mi presente me es tan difícil de cambiar?

¿Qué cosas aceptas de tu persona y que comportamientos o actitudes te desagradan?

Hay situaciones que no podemos resolver solos. Esta en tus manos cambiar lo que quieras modificar por medio de la psicoterapia, la ciencia.

