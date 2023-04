Vibremos Positivo

TERCERA CARTA A MIS HIJOS

Llevo ya varios años escribiendo esta columna y en este tiempo les he mencionado la importancia que tiene para mí que mis hijas sepan lo importantes que son tanto para mí como para la gente que las rodea, pero sobre todo para ellas mismas; estoy convencida de que a la única persona a la que debemos de tratar siempre de complacer es a uno mismo, es por eso que cada que puedo ocupo esta herramienta que tengo a la mano para decirles varias cosas que considero son importantes para su vida, lo hago en forma de cartas y esta es la tercera de ellas.

Niñas, hoy quiero que sepan lo importante que es la etapa que están viviendo y que traten de sacarle todo el jugo que puedan, hablo por experiencia propia cuando les digo que cuando somos jóvenes creemos que será así para siempre, no hacemos todo lo que queremos hacer, no decimos todo lo que queremos decir y no experimentamos todo lo que tenemos que experimentar, pues creemos que seremos jóvenes toda la vida y no es así, es por eso, que muchas veces no aprovechamos al máximo esta increíble etapa de nuestras vidas.

La juventud es ese momento en el que vivirán todo con una vivacidad y energía desbordante. Conocerán a personas nuevas constantemente, saldrán de fiesta y no tendrán demasiadas preocupaciones. Con el paso de los años se irán haciendo mayores, pero es importante que sean conscientes que solo serán jóvenes una vez en la vida, y tiene que ser memorable. Por todo esto, quiero darles algunos consejos para que sepan cómo aprovechar su juventud.

Pero como siempre les digo: esto es solo un consejo y los consejos se toman o se dejan, ustedes decidan como quieren vivir esta etapa.

Viajen siempre que tengan la oportunidad de hacerlo, este es el momento de ser aventurero y recorrer el mundo. A medida que te haces mayor y tienes más responsabilidades y familia a tu cargo, viajar se hace más difícil, aprovechen hoy para descubrir otros países.

No tengan miedo de hacer cosas, prueben cosas nuevas, experimenten y aprendan de sus errores. Tírense del paracaídas, declaren su amor, conozcan otras culturas, equivóquense, arriésguense y atrévanse a hacer todo lo que les apetezca, si no cuando miren al pasado se preguntaran: "¿Por qué no lo hice?"

Denle valor a las cosas verdaderamente importantes, duerman bien, coman bien, tomen agua y hagan ejercicio. Aunque parece que cuando somos jóvenes nuestro cuerpo aguanta todo, cuando sean mayores notaran las consecuencias de los malos hábitos. Por eso, es importante que cuiden su cuerpo y su salud.

Sean agradables y buenas personas, están en una etapa en la que conocen a personas nuevas constantemente y crearán las amistades que durarán para toda la vida. Ser una persona agradable hará que no tengan problemas para hacer amigos y que estos se mantengan con el paso del tiempo.

No dejen que otras personas decidan su camino, su futuro depende únicamente de ustedes y no pueden dejar de hacer y experimentar cosas por lo que digan los demás.

Dense cuenta de lo hermosas que son, por dentro y por fuera, aunque la juventud es una etapa muy bonita, también es una etapa de inseguridades. No desperdicien su tiempo pensando que no son lo suficientemente buenas o guapas, cuando sean grandes se darán cuenta de que era una tontería.

Podría escribir cien consejos más, pero la realidad es que también están en una etapa en la que buscarán separarse tanto física como emocionalmente de mi persona y de mi forma de ser, y es lo correcto; Buscaran vivir sus vidas tomando sus propias decisiones, me gusten o no, y también es lo correcto, y aunque me duela, lo acepto y tengo la confianza de que harán lo correcto, las bases y los valores los tienen, se los he enseñado.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]