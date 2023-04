VIBREMOS POSITIVO

¿QUIÉN DIJO QUE LA MENSTRUACIÓN ES UN TEMA DE HIGIENE Y NO DE SALUD?

¿No les pasa que una vez que te enamoras de alguien, de un deporte, de un hobbie o de una causa, ya no puedes dejar de ver por todas partes algo con lo que le relaciones?

A mí me pasa con el tema de la menstruación. Es algo tan humano, natural, biológico, fisiológico e influyente en absolutamente toda la existencia de la humanidad, que en ocasiones no lo puedo sacar de la mente.

Les platico. Hace unos días fui al supermercado y me saltó a la vista el letrero del pasillo donde colocan las copas, toallas y tampones, con el título HIGIENE MENSTRUAL. Algunes lo entenderán, pero para quienes no "oyen" el estruendo al leer la palabra "HIGIENE" antepuesta con "MENSTRUAL" les puedo platicar a continuación por qué para mí fue tan ruidoso.

Según la RAE (Real Academia Española) la palabra HIGIENE tiene dos significados:

*Limpieza o aseo.

*Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades.

Cuando hablamos de menstruación y lo ligamos a la palabra "higiene", es correcto siempre y cuando nos estemos refiriendo al segundo significado mencionado en este escrito, ya que la menstruación NO es algo sucio. La menstruación no es un desecho. La menstruación es parte de un ciclo que puede o no generar vida, darle continuidad a la vida.

La menstruación no es algo que debamos ver como falta o "no falta" de limpieza o aseo, en todo caso, como la presencia o la falta de gestión digna. Y en esa falta de gestión, de sabiduría e información, de productos y facilidades, ahí es donde está el sesgo, donde está la pobreza menstrual.

En FEMMEX nos abocamos a luchar contra la pobreza menstrual, contra la falta de insumos, de instalaciones apropiadas y de información, particularmente en los grupos de personas menstruantes que viven una situación de vulnerabilidad. Y a luchar por estos derechos.

