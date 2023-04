VIBREMOS POSITIVO

CRECIMIENTO - REFLEXIONES 2019

Recuerdo empezar mi 2019, visualizando.

Me dibujé alrededor del mundo, viajando, trabajando en un ir y venir.

Me dibujé solo, tomando aviones, dejando ir cosas, situaciones, personas.

Me dibujé "creciendo", sin recordar que "crecimiento" significa transformación, aceptación, evolución, y esto muchas veces es doloroso, complicado, diferente.

Me dibujé viviendo en diferentes países, consolidando mi carrera profesional, trabajando con grandes personalidades, rodeándome de personas increíbles, que me aportan y que me impulsan.

Me dibujé y proyecté mi 2019 y todo paso...

Ese año fue sin duda, un año retador, porque los viajes internos fueron más profundos, mas intensos, más fuertes y más prolongados, me hicieron enfrentarme conmigo mismo, con mis miedos.

Los viajes externos me ayudaron y confirmaron que vivimos en un mundo inmenso, grande, que la vida es un ratito, que entre culturas pensamos diferente, pero que tenemos en común el querer ser feliz y buscar el amor.

El 2019 me mostró lugares increíbles que no conocía, pero me regreso a ciudades mágicas que marcaron mi vida y pude volver a reír, divertirme, aprender, pero también, recordé, reviví, lloré, perdoné, pedí perdón, me perdoné a mi mismo, cerré ciclos, abrí puertas y seguí amando.

Por último me reencontré con mi hogar, mi país, mi México, mi pueblo, mi ciudad y mi increíble familia.

Me di cuenta que lo tengo todo, que soy muy afortunado, que soy único y que soy feliz.

Recuerdo terminar mi 2019 con una paz infinita. Después de perderme por el mundo y en mí mismo, me di cuenta que era necesario, que necesitaba este proceso, esas lágrimas, esa incertidumbre, ese miedo, esa soledad para transformarme, evolucionar y continuar.

Hoy soy más fuerte que antes, tengo a mi lado a las personas que tienen que estar, aprendí de los que se fueron, quedando para siempre en mi corazón, conocí nuevos amigos increíbles, de esos que siempre han estado aún sin haberlos conocido, me reconecté con mi pasado, valorando los pequeños momentos, los pequeños detalles.

Soy más feliz, más Jorge, más completo, más único, más YO.

No tenía consciencia que el 2020 cambiaría de nuevo mi mundo, el mundo y nos encerrarían para seguir aprendiendo y seguir evolucionando como comunidad. Y que los próximos años seguirían forjándome.

Parece que la vida es así, siempre nos va a retar, nos va a impulsar y va a depender de nosotros elegir vivir desde el miedo, o desde la expansión.

Creo que al final la competencia es con unos mismo, nadie entenderá tu vida mejor que tú, hay que proponernos ser mejores personas, mejores humanos, hijos, compañeros, amigos y para así desde nuestro interior y con el ejemplo poder transformar el mundo e impactar de manera positiva a las personas.

Gracias vida, estoy con los brazos abiertos, más fuerte que nunca, estoy preparado, estoy listo, ¡venga!

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 , escribenos a [email protected]