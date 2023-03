VIBREMOS POSITIVO

NO DEJEMOS PASAR LA VIDA SIN VIVIRLA

Cuántas veces algún ser querido no te ha dicho "Aprovecha las oportunidades que la vida te da, porque una vez que las dejamos ir y queremos remediarlo, ya es demasiado tarde". Y es que por mucho que lo escuchemos muchas veces decidimos no hacer caso, ya sea por soberbia, por desidia o simplemente porque no vamos a darle a los demás la satisfacción de que hiciste lo que te dijeron, nos cuesta mucho trabajo decir: "tienes razón, yo estaba equivocada". Y la verdad es que nadie escarmienta en cabeza ajena y muchas veces necesitamos cometer nuestros propios errores para que nos caiga el veinte de que los consejos de quienes nos quieren muchas veces nos los dan porque ellos ya pasaron por ahí y quieren ahorrarnos el trago amargo.

Y esto incluye tomar riesgos, salirnos de nuestra zona de confort y hacer cosas que muchas veces nos espantan y dejamos pasar esos consejos por miedo al fracaso, sin embargo, por qué no pensar que hay las mismas probabilidades de que lo que la decisión que voy a tomar me lleve al éxito que al fracaso, ¿Por qué optar por creer que vamos a fracasar y decidimos quedarnos en la comodidad de no intentarlo?

Muchas veces por no tomar riesgos dejamos pasar muchas cosas, entre ellas el amor, la familia, un trabajo, un viaje un amigo; y todo porque ese día no nos apetece, porque tenemos pereza, o no tenemos tiempo, o por miedo a que las cosas no pasen como queremos. Siempre existe una razón para dejar pasar las oportunidades que nos concede la vida:

Cuando conoces a una persona que te gusta, pero no lo dices, pensando y esperando que llegue un momento mejor para hablar con él o ella, pero un día cualquiera te das cuenta de que ya no está disponible.

Cuando te ofrecen un trabajo, pero no te gusta, es muy poco para ti o está lejos de tu casa. No lo piensas y lo dejas pasar y luego te preguntas ¿Por qué no lo tomaste? Desde ese trabajo podías haber ampliado tus horizontes, pudiste haber aprendido muchas cosas, pero no, has dejado escapar la oportunidad.

Cuando te sientes alejado de algún familiar o algún amigo importante para ti y en tu orgullo dañado no eres capaz de ir y mostrar amor porque crees que esa persona te está maltratando, y cada vez te alejas más pues piensas que sería denigrante acercarte a decir te quiero; y acabas perdiendo seres que para ti son importantes, ¿Por qué no dijiste te quiero cuando había todavía oportunidad de hacerlo?

Lo peor de todo es cuando tienes hijos, pero no tienes tiempo de calidad con ellos. Dedicas tanto tiempo a trabajar, que cuando llegas a casa ellos ya están dormidos, y te das de topes en la pared porque casi no los ves. Y cuando te das cuenta ya volaron con sus propias alas y ya no necesitan de ti, te perdiste de los mejores años de su vida. Y así puedo seguir con miles de ejemplos.

Cuándo vamos a entender que cuando tenemos algo bueno ante nuestros ojos, y no lo apreciamos hasta que nos hace falta, ahí es cuando decimos: ¿Por qué no hice caso antes? No nos detenemos a pensar que la próxima vez que miremos atrás, aquello que dejaste ir ya no estará.

No permitamos que se nos vaya la vida sin disfrutarla y sin sacarle el mayor provecho solo por dar la espalda a consejos que probablemente no pedimos pero que hubiera estado muy bien escucharlos pues fueron dados con el corazón.

No dejemos escapar los momentos nos regala la vida, tomemos nuestro tiempo para todo, pensemos lo que haremos, pero siempre con el corazón y con la cabeza trabajando en equipo, no dejemos escapar las cosas de nuestras manos. Las oportunidades muchas veces se presentan una sola vez en la vida, y si no tenemos la sabiduría de verlo, lo habremos perdido todo. Pensemos que, si bien la vida nos da muchas oportunidades eso no quiere decir que todo lo que deseemos estará siempre disponible.

