vibremos positivo

LA MENSTRUACIÓN Y LA CULTURA POP

Llegué tarde a The Last Of Us; ya que había salido el último episodio que comencé a verla. La locura mundial por una serie no es novedad, pero siempre es contagiosa... ¡quiero saber de qué hablan! Ya sea por entender el meme de los lunes en los que Luisito Rey era el más malo de los malos o porque todas y todos queremos vivir entre dragones que son parte de nuestras familias.

Así que comencé a ver The Last Of Us, la serie estadounidense que presentaba un capítulo semanal por HBO y que tenía a muchísima gente enganchada y, tengo que decir, fantaseando con Pedro Pascal, "el que le quitó el lugar a Chayanne como el padre de todas y todos".

La premisa es que el mundo está infectado por seres tipo zombies que en realidad son dominados por hongos, tal cual. Pedro Pascal interpreta a "Joel", nuestro "héroe" que acompaña a una adolescente de 14 años, "Ellie" (Bella Ramsey), en la travesía para ofrecer una cura a la humanidad.

No tengo que decir que desde los primeros episodios me preguntaba cómo podía vivir una adolescente sus menstruaciones en un peregrinar huyendo de la muerte, literal. Pero como estoy muy acostumbrada a que "ESO" no se habla, pinté un par de escenarios: free bleeding (libre sangrado, en el que no se usa ningún producto para gestionar la menstruación), compresas hechas de tela... y pues hasta ahí me dio la imaginación. Trataba de no concentrarme en eso pero cada vez que la veía en medio de un bosque, nevado o no, acampando y sin poderse bañar ni nada por el estilo, regresaba a mi mente la menstruación que, por supuesto, estaba escondida también en la ficción.

Hasta que llegó el episodio 6. Sin darles spoilers, de repente vemos a "Ellie" con una copa menstrual en la mano y su carita de sorpresa. Dice "gross" (¡Qué asco!) pero también, "¡Qué maravilla!" mientras lee el instructivo e intenta distintos dobleces con la copa. Y eso pensé: ¡Qué maravilla! La serie más vista en las últimas semanas tocó el tema de la menstruación. Si bien fue sutil y muchísima gente no entendió qué demonios era ese artefacto que parecía una copa, ¡se tocó el tema de la menstruación! Parte de normalizarlo tiene que ver con esto: incluirlo en los productos de cultura popular. Series, películas; animación o live action, la menstruación tiene que tener representatividad.

El año pasado tuvimos la maravillosa (MARAVILLOSA, con mayúsculas) RED (Disney+) en la que muchísimas mujeres del mundo nos vimos retratadas en nuestra pubertad: la llegada de la menstruación, la vergüenza que nos da, nuestras madres normalizando el tema mientras pensamos "trágame tierra"... Y se convirtió en tema de conversación, "¡Por fin Disney habla de la menstruación!" "¡Celebramos que se atreven a mencionar 'la regla' en una película para niñxs!" y muchos comentarios más.

Y sí, yo celebro que poco a poco se vaya normalizando ese periodo que vivimos por muchos años la mitad de la población; que se hable porque, ¡es cotidianidad! Así como vemos a gente comer en una mesa, en un campamento o escondidos de seres zombies/hongos, queremos ver la normalidad de una mujer que menstrúa, en condiciones diversas y con la elección que puede o prefiere para gestionarla.

Porque esa es la verdad: todas menstruamos en diversas condiciones y cómo podemos, algunas con el privilegio de tener baños, agua corriente y productos en casa, otras sin nada de esto. Es la realidad y queremos verla reflejada y normalizada en lo que consumimos porque entre más se incluya ahí, menos miedo nos dará nombrarla. ¿O ustedes qué piensan?

