VIBREMOS POSITIVO

MANUAL DE PENSAMIENTO POSITIVO

La vida no es fácil todos estamos de acuerdo en ese punto ¿No? y es que a veces aprieta un poquito más que de costumbre, cuando eso me sucede me despierto pensando que por más que uno vea el vaso medio vacío, hay que levantarse y pensar que lo más importante es hacer todo lo posible por seguir adelante.

Es de ilusos pensar que alguna vez podremos estar totalmente libres de problemas, pues siempre tendremos algo que nos incomode, nos robe el sueño, o nos haga sentir insatisfechos con la vida. Tan pronto resolvamos un problema descubriremos otro nuevo, o lo que es peor, presenciaremos el retorno de un problema que creímos ya superado. Tanto así que es lógico que en ocasiones nos desanimemos, perdiendo la ilusión por vivir el día a día, pensando que la vida ya no podrá sorprendernos ni alegrarnos.

Esos pensamientos no son buenos, no nos hacen bien, y tenemos que deshacernos de ellos pues si vamos a vivir, cosa que ya estamos haciendo, que sea con alegría y esperanza en cada nuevo día.

Después de todo, no todo es negativo, tenemos que aprender a valorar también las cosas buenas sin darlas por sentado. Por más mal que la estemos pasando hay que pensar que saldremos adelante si así nos lo proponemos.

Por eso hice un manual de lo que debo de pensar en esos días en que siento que todo se me viene abajo, es más difícil llevarlo a la práctica que escribirlo, pero, por algo se empieza; ¿No creen?

Pensamiento #1: Cada día es un regalo, y vivirlo así, pues el amor que sienten por uno es una bendición, no todo el mundo es capaz de darlo, ni de recibirlo. En ese sentido me recuerdo a mí misma cada mañana la importancia de vivir cada día como si fuera el último, buscando amor y felicidad tanto para mí misma como para los que me rodean, y aprovechando las oportunidades que tengo cada día de ser mejor que el día anterior.

Pensamiento #2: Que habremos aprendido a vivir el día en que seamos agradecidos por todo cuanto nos sucede. Incluso agradezcamos las lágrimas que derramamos, pues en ellas está la enseñanza que nos hace fuertes.

Pensamiento #3: Que las malas experiencias nos motivan a crecer fuertes, ayudándonos a saber decir adiós a las personas que amamos, incluso cuando tenemos que decir adiós para siempre a personas que ya nunca más podrán estar entre nosotros. Decir adiós nos rompe el corazón en mil pedazos, convirtiéndose en esa experiencia dolorosa que jamás podremos olvidar y que nos hace cuestionar porque la vida nos da razones para llorar, pero que también nos hace ver lo fuerte que somos, y que podremos salir adelante.

Pensamiento #4: Que la vida también nos ha regalado cosas que siempre nos darán razones por la cuales vivir, como nuestros sueños, las personas que amamos, que nos hacen ser mejores personas, y nuestros hijos, esos seres que un día se realizarán como personas y serán por siempre una extensión de nosotros mismos.

Pensamiento #5: Que necesitamos aprender a vivir la vida con todos sus matices, algunos son negros y oscuros, otros están radiantes de luz. Y que en nuestro interior hay una gama de colores para dar color a medida que maduramos y aprendemos a ver la vida tal como es, y saber que la vida es un arcoíris si así nos lo proponemos.

Pensamiento #6: Que la vida está para disfrutarla en felicidad y generosidad, para que al final de nuestro camino podamos sentirnos satisfechos porque las semillas que hemos sembrado, por pequeñas que fuesen, ayudaron a otros. Que al mirar atrás sepamos que hemos ayudado a mejorar sus vidas, que vivimos en el recuerdo de personas que jamás conocimos, que nuestras acciones seguirán viviendo en ellos y a través de ellos.

Pensamiento #7: Que aún quedan muchas sorpresas por ver, que no hay que dar nada por sentado, no pensemos que ya lo hemos visto todo, tanto que la vida ya no será capaz de sorprendernos; nunca pensemos que estamos aquí sin un motivo, ni nos sintamos desilusionados por lo que no hemos logrado.

Moraleja: Aprendamos a vivir, pues aún con sus reveses, la vida es bella y merecemos vivirla.

