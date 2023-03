vibremos positivo

¿LICENCIA MENSTRUAL?

Hace unos días un conductor de televisión se volvió tendencia en redes sociales debido a que, durante la transmisión de su programa de noticias, descalificó la propuesta de reforma en material laboral que fue aprobada en el Congreso de la Ciudad de México. Dicha iniciativa busca renovar la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) para otorgar una licencia menstrual a mujeres trabajadoras y personas menstruantes que padezcan dismenorrea primaria y secundaria (menstruación dolorosa atribuida a su condición misma o a una patología). La licencia permitirá que las mujeres y personas menstruantes puedan ausentarse de su empleo con goce de sueldo.

La iniciativa también contempla un día de descanso al año para que las mujeres se realicen estudios de mastografía y papanicolau, y que los hombres acudan a realizarse examen de próstata. Sin embargo, lo que más ha causado revuelo es el tema de la licencia menstrual.

Si bien celebramos que la menstruación y sus síntomas estén en la agenda pública, especialmente porque, en efecto, existen mujeres y personas menstruantes que sufren de dolores incapacitantes para realizar sus actividades diarias, es importante que estas iniciativas vengan acompañadas de políticas públicas que sensibilicen a la población sobre el tema. Como bien lo mencionaba una de las conductoras del programa donde el conductor masculino criticaba la iniciativa, todavía existe mucha desinformación sobre la menstruación, al grado que sigue siendo tratada como un tabú y como algo de lo que hay que esconder.

Según la iniciativa, se podrá obtener la licencia si se presenta un certificado médico expedido por una institución del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, muchas mujeres y personas menstruantes no tienen acceso a servicios de salud especializada como lo es la ginecología, algo que es increíble al ser un proceso biológico natural que más de la mitad de la población mundial experimenta.

Comentarios y opiniones desafortunadas como las del conductor de televisión las podemos escuchar incluso en nuestro círculo familiar, social o de trabajo. Por ejemplo, platicaba con un colega sobre esta iniciativa y ÉL (en mayúsculas para resaltar su género masculino) consideraba que, de reformarse la LFT y la LFTSE, se abriría la puerta para que muchas mujeres y personas menstruantes trabajadoras abusen de las licencias y cada mes se ausenten sin realmente necesitarlo. Otra persona me compartió que no cree necesario brindar este tipo de licencias porque los dolores no pueden ser tan incapacitantes como para faltar al trabajo. En los tres casos, las opiniones provienen de hombres, personas que no menstrúan y que nunca experimentarán o han experimentado dolores menstruales.

Sin duda es posible que estas opiniones sean compartidas por muchas personas, especialmente las no han sufrido este tipo de dolencias. Pero lo más preocupante, insisto, es que las mujeres y personas menstruantes no tengan la información necesaria sobre algo que sucede en su cuerpo y que peor aún, se sientan estigmatizadas o avergonzadas por tener que pedir una licencia de esta índole.

Desde muy chicas nos enseñan a las mujeres a esconder nuestro periodo, cuando había que ir al baño en la escuela era ocultar la toalla femenina entre la ropa para que nadie se enterara que estabas menstruando, o era a estar preocupadas para encontrar un pretexto para no ir a una fiesta, reunión, a la playa o a una alberca para que nadie supiera que era porque teníamos el periodo.

Ahora, las mujeres adultas y las personas menstruantes que trabajan estarán con el pendiente de si pedir o no una licencia menstrual derivado de los dolores incapacitantes que pueden experimentar, para no "abusar" de permisos o para no exponerse a comentarios de que sus superiores o compañeres no creen que estén sufriendo y la están pasando mal durante esas horas o días que les duran los dolores.

Hasta que la menstruación sea un tema que se aborde de manera natural, sin pena, sin estigmas o señalamientos de ningún tipo, las mujeres y personas menstruantes nos sentiremos libres de vivir este proceso mes con mes, en todas las esferas de nuestra vida. Por ello, les invitamos a hacer consciencia sobre la importancia de visibilizar la menstruación como lo que es: algo natural.

