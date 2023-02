Vibremos Positivo

ALÉJATE DE LOS PESIMISTAS TENACES

Es relativamente frecuente encontrarnos con personas instaladas en la amargura, en la tristeza, el pesimismo y el desinterés. Todos conocemos a personas empeñadas en encontrar el lado negativo de todo lo que pasa a su alrededor: son los pesimistas tenaces.

A mí personalmente este tipo de personas me dan flojera, pero más que nada me da tristeza que no sepan ver que siempre hay un lado bueno en todo lo que nos pasa, que siempre hay un aprendizaje y un crecimiento en cada experiencia negativa.

Cualquiera de nosotros tiene motivos, casi cada día, para preocuparse o entristecerse., pero estropearse la vida a propósito es una habilidad que se aprende, no es suficiente con sufrir experiencias negativas. Generalmente los pesimistas tenaces están rodeados de pesimistas tenaces y es un patrón muy difícil de cambiar.

No tengo la fórmula para curar a este tipo de personas, pero si les puedo decir como convertirse en uno de ellos; Espero que cada uno de nosotros hagamos exactamente lo contrario, porque esa sí que es la clave para ser felices.

Créate problemas, y si no tienes bastante con los tuyos asume como propios los de los demás, y recréate en ellos.

Llena tu vida de complicaciones reales o ficticias y concede gran importancia a todos los sucesos negativos. Piensa que siempre tienes la razón, todo es blanco o negro, y solo existe una verdad absoluta: la tuya. Rechaza de entrada lo que digan los demás. Si la idea o propuesta no es 100% tuya, deséchala, seguro que no te aportará nada. Vive obsesionado. Elige un acontecimiento suficientemente negativo de tu memoria, conviértelo en recuerdo imborrable y tráelo a tu mente una y otra vez, hasta que solo vivas para pensar en ello. Así, los acontecimientos cotidianos no absorberán tu atención. El presente no merece la pena, piensa siempre en el futuro. Aplaza el disfrute de los placeres de este o aquel momento, porque no puedes saber lo que te deparará el futuro. Confórmate con lo malo conocido y no te arriesgues ante lo bueno por conocer. Tortúrate pensando en todo lo negativo que te podría ocurrir dentro de unos años. Jamás te perdones.

Si sigues todas las instrucciones anteriores llegarás a un punto en el que tan solo sentirás autocompasión.

Porque no mejor piensas que tú eres el único responsable de lo que te ocurre y nunca creas que hay situaciones que escapan a tu control.

El consejo que te doy es que pase lo que pase nunca dejes que los pensamientos negativos te dominen y hagan que actúes de cierta forma, obviamente es más fácil decirlo que llevarlo a cabo por eso te recomiendo varias cosas que puedes hacer para no dejarte llevar por ellos.

Reflexiona sobre la influencia que tus pensamientos o interpretaciones tienen sobre tus emociones y conductas.

Identifica los pensamientos que te hacen sentir mal en una situación determinada. Una vez identificados, debes controlarlos, objetivarlos, anotarlos en un papel y asociarlos a las circunstancias que los crearon, para reflexionar sobre ellos. Analiza estos pensamientos para ver hasta qué punto corresponden con la realidad y en qué grado te afectan. Finalmente, busca pensamientos alternativos a los que te hacen sentir mal, estos deben ser racionales y positivos.

De verdad creo que en el mundo deberían de existir menos pesimistas de esos que se empeñan por seguir siéndolo a toda costa, aquellos que llenan el lugar de un ambiente negativo y que son capaces de controlar el estado de ánimo de todo el que se acerca a ellos, tratemos de alejarnos de ellos y si reconoces que tú eres ese pesimista te invito a que trates de dejar de serlo, sin duda serás más feliz.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]