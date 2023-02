VIBREMOS POSITIVO

TU AMIGO/ TU HERMANO

"Amigo", qué extraña palabra. Qué fría e inadecuada para todo aquello que en realidad supone. Qué inoportuna sobre los labios de quienes alardean tener más de los que su tiempo y corazón, en realidad, les permiten tener.

Es él, con quien puedes reír hasta cansarte, tras una rápida mirada cómplice que no necesita subtítulos ni palabras en un silencio que para aquellos que son amigos y a veces cómplices es por demás comprensible. O es esa persona, con la que puedes quedarte sin palabras con la máxima comodidad y sin la nerviosa necesidad de ocupar ese espacio para demostrar al otro que están en perfecta sintonía estando juntos.

Es aquel, quien sabe reconocer tus logros, alegrarse como si fueran los suyos y desearte con sinceridad el mayor de los éxitos en la vida. O aquel, quien te ayuda a conseguirlos, quien pone de su parte, aguantando tu peso en sus hombros, colocándote con su esfuerzo un poco más cerca del éxito sin importarle mantenerse debajo de ti, en segundo lugar y desde una posición que lo vuelve un poco más invisible. Son ellos, quienes desean tu éxito tanto como el suyo.

"Amigo" es aquel que no necesita llamada urgente, porque antes de que sea urgente, él se ha encargado de transmitirte tranquilidad para que sientas que todo es un poco más posible. Es tu amigo, el que en la peor de tus pesadillas transforma tus terrores en infiernos con recovecos de luz y esperanza. Son ellos, quienes te hacen sentir calma y tranquilidad cuando, quizás, no la tienen ni para sí mismos.

Es tu amigo aquél en el que confías plenamente. Con el que tienes la sensación de poder ser tú, sin superficialidades. Aquel con quien no tienes reparos, con quien hace tiempo perdiste las vergüenzas, y con quien nunca has compartido un engaño.

Por eso, propongo un cambio de términos:

Propongo que llames hermano al que hasta ahora llamabas amigo. Propongo que forme parte de tus principales prioridades, propongo que se sitúe en tu primera línea de vida. Porque a los amigos, a aquellos de verdad, no les hace falta tu sangre en sus venas para sentirse especialmente vinculados a ti. De hecho, y si lo han hecho bien, pueden superar con creces ese vínculo que hasta ahora ni si quiera alguno de tus familiares ha sido capaz de crear contigo.

A esos hermanos por elección, dótales de la importancia que realmente tienen. No decepciones nunca a un amigo. Una traición, una jugada a sus espaldas, un rasguño o una herida, son momentos imborrables para la memoria de la persona que ha confiado ciegamente en ti y en su amistad. No juegues con el tesoro más preciado que alguien puede poner a tu disposición: su confianza. Porque, tras una decepción, para él NO continuarás significando lo mismo. Un amigo es mucho más delicado que un familiar, porque puede significar mucho más en tu vida que alguno de ellos.

Y es que un amigo, puede dejar de ser tu amigo al día siguiente, sin haber nada que los continúe uniendo más que un recuerdo y una decepción. A un familiar, aún continúa uniéndote la sangre y, por muy roja e intensa que ésta sea, nada habrá más intenso que el dolor de la pérdida de un hermano que se ganó ese término siendo tu más importante compañero de vida y que es lo más cercano que tienes aún si haber compartido tu sangre.

Si tienes una persona si en tu vida tienes el tesoro mas grande, no lo des por hecho y nunca lo dejes ir.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]