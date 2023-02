VIBREMOS POSITIVO

MIS PRIORIDADES EN LA VIDA

¡Llevo 2 semanas en recuperación de una cirugía de rodilla y realmente me estoy volviendo loca! Soy una persona independiente, dinámica y sumamente activa, por lo que estas 2 semanas han sido una pesadilla para mí, sin embargo, ayer leí en algún lugar de Instagram la siguiente frase y me hizo reflexionar mucho.

"Lo más duro no es NO hacer lo que quieres, sino no saber lo que realmente quieres", y después de pensar sobre la frase y para entender lo que realmente esconde, me di cuenta de lo realmente importante que es tener claras las prioridades en la vida.

Tener claro al menos, una guía de hacia dónde quieres dirigirte o de las principales cosas en que preocuparte y ocuparte. Es muy fácil quejarse de que algo no te gusta, pero si sabes qué es realmente lo que quieres entonces es más fácil enfocarte y dejar de quejarte.

Siguiendo con esa reflexión, estuve un rato pensando sobre qué es lo realmente importante en mi vida, qué es lo que quiero, cuáles deberían ser mis máximas preocupaciones, mis prioridades en la vida, qué es lo verdaderamente no negociable y en qué orden deben de estar.

Después de analizarlo bastante, pues se imaginarán que en el estado en el que estoy, he tenido suficiente tiempo para pensar, mi prioridad número uno en mi vida es MI SALUD.

Hubo un momento en mi juventud en el que hubiera pensado que conseguir el éxito, alcanzar mis objetivos económicos, casarme, y formar una familia era lo más importante en la vida, sin embargo, honestamente, creo que hay algo más importante, por encima de todo el resto, la salud.

Puede sonar simple o egoísta, pero la realidad es que si no tienes salud, lo demás queda en segundo plano y lo digo con conocimiento de causa, si no tienes salud no puedes tener nada de lo anterior. Salud mental y salud física y me atrevería a decir que por este orden.

Primero tener bien nuestros pensamientos, que son el centro de operaciones y después el cuerpo que es instrumento para relacionarte con el mundo exterior. Conseguir que ambos estén a tope y que te ayuden a progresar y a mejorar.

Con tu cabeza y tu cuerpo en forma, entonces puedes tener tu energía interior, tu núcleo, tu espíritu, o tu alma, es decir, ese algo intangible que está dentro de nosotros, que no sabemos dónde, pero que está y es lo que nos hace ser capaces de iluminar a los que están a nuestro alrededor o al revés, absorber y restar energía a los que nos rodean.

Así pues, lo primero sería mi salud (mental, física y espiritual). Lo siguiente sería la salud de mi familia, y aquí el concepto de familia puede ser tan amplio o estrecho como quieras incluyendo vínculos sanguíneos o vínculos de amistad. En definitiva, lo que tu consideres tu familia de verdad.

Después de mi salud y la salud de mi familia, mi tercera prioridad en la vida es el bienestar de mi familia, el saber que tienen lo que necesitan para estar bien y ser felices.

Con estas 3 prioridades resueltas vendría la cuarta y aquí es donde creo que puede haber opiniones más diversas, pero yo actualmente lo tengo claro.

Mi cuarta prioridad es mi felicidad y cada quien tiene un concepto distinto de felicidad, lo entiendo perfecto, acá es donde aconsejo a cada uno de ustedes hacer un ejercicio de introspección para detallar cuáles serían los elementos necesarios para ser felices, en lo personal para encontrar mi felicidad tengo que conseguir: desarrollo personal, dar mi mejor versión, vivir la vida, que a los míos les vaya bien, que mis hijas tengan éxito en todo lo que se propongan, y también preocuparme por mis relaciones personales, aquellas que son importantes para mí.

La pregunta que dejo al aire es: ¿Las prioridades en la vida son inamovibles, o cambian según vas evolucionando? Para mí la respuesta es que mis prioridades seguramente no son las mismas hoy a las que tenía a los 18 años, estas han ido cambiando conforme he madurado y me he dado cuenta de lo que realmente importa en la vida.

Los invito a que piensen cuáles son sus prioridades en la vida y enfóquense en conseguirlas, no se esperen a estar en una cama recuperándose de una cirugía para hacerlo.

