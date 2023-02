Vibremos Positivo

LIBERTAD

Y así proyecte mi 2023. Mi palabra en medio de mi dibujo es Libertad. Lo escribí así, sin pensarlo, solo sintiendo, dejándome llevar, libre. Me visualice por el mundo, de avión en avión, país en país, cultura en cultura, café tras café, feliz, agradecido. Pero, ¿Qué es libertad?

"Escapar no significa ir a ninguna parte" es una frase que me dejo marcado desde que la descubrí hace más de una década en una noche en blanco, en Madrid España, un evento en el corazón de la ciudad donde un artista callejero me la dio escrita en un globo blanco.

Tuvo que pasar mucho tiempo para creer entender el concepto.

Para ser libre, es importante ser libre también de uno mismo, de nuestros prejuicios, nuestros pensamientos, de nuestra mente, nuestras ataduras, hay que aceptarse y simplemente ser, sin esperar nada de nadie, sin querer encajar en ningún lado, despegarnos de todo, solo fluir en el vaivén de la vida.

Ser libre, para mi, es estar en paz, solo o acompañado, tomando un café, un tequila o un mezcal y disfrutar cada sorbo, contemplar el atardecer o el amanecer, estar en México, Costa Rica, España o Timbuktu, tener charlas enriquecedoras, saber escuchar y aprender de los mayores, respirar.

Ser libre es no correr, no escapar, no huir, ser libre es vivir intensamente el presente, vivir el hoy, el ahora.

Ser libre es… sonreír.

Te invitamos a inscribirte en nuestra pagina www.vibremospositivo.com para darte mas información de nuestro movimiento y seguirnos en Facebook como vibremospositivo, en instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 escribenos a [email protected]